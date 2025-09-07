"KADA IZGUBITE IGRAČA KAO ŠTO JE BOGDANOVIĆ..." Jusuf Nurkić o ispadanju Srbije i Bosne i Hercegovine sa Evrobasketa
Košarkaš Biosne i Hercegovine Jusuf Nurkić komentarisao je eliminaciju Srbije sa Evrobasketa.
Poraz od Poljske.
- Izgleda da uvek nešto mora… Povrede, svega je bilo… Da nije bilo povreda, bilo bi lakše. Dali smo sve od sebe - rekao je Nurkić.
BiH i Srbija su ispali u istoj fazi takmičenja, ali svakako da je pad Orlova mnogo veće senzacija.
- Kao i svi ostali – i zvuči i izgleda nerealno. Povrede su deo sporta… Kada izgubite igrača kao što je Bogdan, koji je vrhunski šuter i vrhunska osoba… Nekada se desi taj moemnat. Na jednu utakmicu je sve moguće, umalo i Turska ispadne. Nikada ne znate kako će se probuditi, kakve su emocije, ambicije i možda malo i potcenite rivale. Srbija je ima fenomenalan tim, pa su izgubili.
Obe reprezentacije su bile blizu druge faze… Na kraju i daleko.
- Teško je to objasniti. Uvek ti bude žao da si blizu, da vodiš veći deo utakmice… Na kraju je i Srbija imala svoju šansu. Mi smo na kraju ekipa koja je dobro skakala, a danas smo zakazali u tom segmentu. Tako smo izgubili utakmicu.
Srbija i Bosna i Hercegovina će se sudariti u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
- Kod nas je specifično, a Srbija kao Srbija – ima najbolje igrače koje će doći i biće ozbiljna u kvalifikacijama kao uvek. Mi mislimo da imamo tim da možemo svima da pomrsimo račune svi. Mi NBA igrači u julu tek mogu da igramo za reprezentaciju - zaključio je Nurkić.
