SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!

"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.

Screenshot / Telegram / Delije

Kada smo u sportskoj rubrici sajta "Novosti" primetili jedan apel na Tviteru, kako se ta društvena mreža godinama zvala pre nego što ju je Ilon Mask kupio i preimenovao u "X", pitali smo se - koliko li će se ljudi odazvati ovom apelu za pomoć?



A apel je bio za jednog 44-godišnjeg navijača Partizana, koji zbog zdravstvenih i finansijskih problema prvi put posle više decenija nije u mogućnosti da prati utakmice crno-belog košarkaškog kluba.

U apelu koji je napisao prijatelj tog navijača, čije je ime Dragan Pajić "Gane", ističe se da on zbog problema sa vidom ne može dobro da prati utakmice Partizana sa tek tako, bilo kog mesta u dvorani.

Zato je prijatelj pozvao ljude dobre volje da skupe novac kako bi Pajić mogao da kupi i člansku, i sezonsku kartu, koja bi mu sa kvalitetnijeg (time i skupljeg) mesta omogućila da, kao i svih ovih godina do sada, sa lica mesta gleda i bodri ljubimce.

GROBARI i svi navijači PARTIZANA:



Pozivam vas sve da jednom od najvećih Partizanovaca kojeg poznajem pomognemo u kupovini KK sezonske karte..



Brat @gane_81 zbog svojih zdrastvenih i finansijskih problema nije u mogućnosti poslije više decenija da prati naš KK.



ŽIRO RAČUN:… pic.twitter.com/A4A6f5xA7s — PFCT (@VukoJovanovic) September 1, 2025

A onda, na iznenađenje i oduševljenje ne samo u sportskoj rubrici sajta "Novosti", već i mnogih istinskih ljubitelja košarke (ma koje kombinacije boja na dresovima da su im omiljene), dva dana kasnije, ovog 3. septembra, javio se jedan od Zvezdinih navijača.

U pitanju je osoba sa nadimkom "KKCZ forum", koja ima preko 11.000 pratilaca na pomenutoj društvenih mreži.

Poruka tog zvezdaša je glasila:

"Uplaćeno! Srećno u kupovini i pomoći!"

Uplaćeno! Srećno u kupovini i pomoći! https://t.co/cRrW9LxeXn — kkczforum 🏆🔴🏆⚪🏆 (@kkczforum) September 3, 2025

I, nije bio jedini od "delija" koji je rešio da pomogne.

Ređali su se slični odgovori, na oduševljenje mnogih.

Zahvalnost je, naravno, stizala i od crno-belog tifo-sveta, ali istinski obradovanih je bilo i iz drugih navijačkih tabora.

Jedna od poruka koja se potom pojavila, kao komentar na potez "delije", glasila je:

Mislio sam da je ljudskost u ovoj zemlji isčezla. Bogu hvala, nije. — Zeljko Radunovic (@ZeljkoRadu11048) September 3, 2025

- Mislio sam da je ljudskost u ovoj zemlji iščezla. Bogu hvala, nije.

O, nije uopšte.

"Ne brinite, Dobra ovde ima više. Zlo samo ima malo bolji marketing", što reče neko jednom davno.

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!