POSLEDNJI DAN PRVE FAZE EVROBASKETA! Evo ko kad i s kime igra!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je prošle srede, a ovog četvrtka nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica, nije ovo nimalo naivan dan. Štaviše, najvažniji je u dosadašnjem toku prvenstva jer se u njemu odlučuju preostali učesnici i parovi osmine finala, a time i svi koji su ostali u "igri" za medalje - tačno saznaju šta ih čeka.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.
Na teren će ekipe iz grupa C i D, čime će biti spuštena zavesa na preliminarnu rundu nadmetanja.
Dakle, ne samo da će se saznati konačan plasman na tabeli u obe grupe, već će se time dobiti i preostala četiri para osmine finala.
A šta će sve biti, pratite danas uz sportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.
Evo i rasporeda današnjih mečeva na Evropskom prvenstvu u košarci, i aktuelnih tabela pomenute dve grupe:
Četvrtak, 4. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu
14 BiH - Gruzija
14 Francuska - Island
17 Izrael - Slovenija
17.15 Italija - Kipar
20.30 Poljska - Belgija
20.30 Španija - Grčka
Tabela grupe C:
Tabela grupe D:
---
