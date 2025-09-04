POSLEDNJI DAN PRVE FAZE EVROBASKETA! Evo ko kad i s kime igra!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počelo je prošle srede, a ovog četvrtka nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica, nije ovo nimalo naivan dan. Štaviše, najvažniji je u dosadašnjem toku prvenstva jer se u njemu odlučuju preostali učesnici i parovi osmine finala, a time i svi koji su ostali u "igri" za medalje - tačno saznaju šta ih čeka.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.



Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Na teren će ekipe iz grupa C i D, čime će biti spuštena zavesa na preliminarnu rundu nadmetanja.

Dakle, ne samo da će se saznati konačan plasman na tabeli u obe grupe, već će se time dobiti i preostala četiri para osmine finala.

A šta će sve biti, pratite danas uz sportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Evo i rasporeda današnjih mečeva na Evropskom prvenstvu u košarci, i aktuelnih tabela pomenute dve grupe:

Četvrtak, 4. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu

14 BiH - Gruzija

14 Francuska - Island

17 Izrael - Slovenija

17.15 Italija - Kipar

20.30 Poljska - Belgija

20.30 Španija - Grčka

Tabela grupe C:

Tabela grupe D:

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara