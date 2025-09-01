IGRA OPET I SRBIJA! Evo ko sve danas nastupa na Evrobasketu - i kada!
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, počelo je u sredu, a i danas nas čeka bogat program. Iako ne najbogatiji na ovom šampionatu, kao što je slučaj bio u subotu kada se igralo čak 12 utakmica.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
Grupa A
(Riga, Letonija)
Grupa B
(Tampere, Finska)
Grupa C
(Limasol, Kipar)
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas, a na teren će opet i srpski "orlovi" koji će imati poslednju, nadamo se bar tako, lakšu utakmicu pre nego što na red dođe veliki derbi sa Turskom i potom nokaut faza.
Ponedeljak, 1. septembar - raspored utakmica na Evrobasketu
12.30 Švedska - Crna Gora
13.45 Estonija - Turska
15.30 Nemačka - Velika Britanija
17 Portugal - Letonija
19.30 Finska - Litvanija
20.15 Srbija - Češka
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
