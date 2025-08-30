Košarka

PROPISNO SE POMUČILA: Sabalenka u osmini finala Ju-Es opena

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 08. 2025. u 11:55

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Ju-Es Opena, pošto je danas u trećem kolu pobedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 6:3, 7:6 (7:2) za sat i 40 minuta.

ПРОПИСНО СЕ ПОМУЧИЛА: Сабаленка у осмини финала Ју-Ес опена

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Beloruska teniserka je prvi set osvojila nakon brejka u četvrtom gemu. Obe teniserke su zadržale svoj servis u drugom setu, a Sabalenka je bila bolja posle taj-brejka rezultatom 7:2.

Sabalenka će u osmini finala Ju-Es Opena igrati protiv Kristine Bukse, koja je savladala Elis Mertens sa 3:6, 7:5, 6:3.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Mira Andrejeva, peta teniserka sveta, poražena je od 139. na VTA listi Tejlor Tausend rezultatom 7:5, 6:2.

Tausend će u osmini finala igrati protiv 62. teniserke sveta Barbore Krejčikove, koja je eliminisala 11. na VTA listi Emu Navaro sa 4:6, 6:4, 6:4.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne