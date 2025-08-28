PA, OVO JE HIT! Predrag Danilović otkrio kako su se brutalno osvetili Hrvatima za silazak sa postolja i ko je Srbin kum Dina Rađe

PROŠLO je 30 godina od zlatne medalje košarkaške reprezentacije Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Atini iz 1995, koji je iz mnogo razloga bio prekretnica za našu košarku, a taj turnir pamtimo po još jednom važnom događaju.

Foto: Printskrin

Hrvatska je osvojila bronzanu medalju i njeni košarkaši su napustili postolje i tako su zapravo pokušali da na neki način "bace ljagu" na šampionsku titulu naše zemlje, još dok su rane od rata i raspada države "bile sveže".

Jadan od junaka epskog uspeha naših košarkaša, legendarni as Saša Danilović, u dokumentarnom filmu koji emituje Blic TV "Prvi šampionski balkon" prisetio se brojnih anegdota sa prvenstva u Atini.

Naravno, veliki deo je posvećen nesportskom potezu Hrvata. Nakon veličanstvenog trijumfa Jugoslavije u finalu protiv moćne Litvanije usledila je svečana ceremonija dodele medalja i epska bruka košarkaša Hrvatske.

FOTO: KSS

Osvajači bronzane medalje demonstrativno su sišli sa pobedničkog postolja u trenutku kada je trebala da se intonira himna "Hej, Sloveni" i nikada više posle toga na njega se nisu vratili. Nakon sramnog poteza usledio je potpuni krah hrvatske reprezentativne košarke.

Bivši reprezentativac i nekadašni selektor Hrvatske Aco Petrović jednom priliko je otkrio da je odluka o silasku sa postolja bila političke prirode i da je doneta u kabinetu tadašnjeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Sramnog poteza prisetio se i naš as Saša Danilović.

- Jeste, jeste… Znate šta, oni su imali taj pritisak od njihovog tadašnjeg državnog vrha da maltene nemaju kontakt s nama. Mislim da je Sretenović kum sa Rađom, ali šta vredi. Mi nikad nismo imali tu vrstu pritiska, ni od koga. Da li zato što su oni shvatili da smo mi takve ličnosti, da ako nam kažu "nemojte" da ćemo mi kontra da uradimo. I nije tu bilo nikakve ljutnje, ni mržnje, bila su ružna vremena, pa je glupo osuđivati nekog. To su odvratna vremena bila, ružna vremena, to je naravno spremano od strane njihovog državnog vrha, imali su naredbu direktno od Tuđmana.

- A od tog momenta Hrvatska se više nije vratila na postolje. Tog momenta oni su ugasili košarku u Hrvatskoj. Ne verujem da je samo zbog toga, jer hrvatske selekcije imale su i tada, a i posle su imale odlične igrače. Ali jednostavno nešto nije funkcionisalo. Možda se energija nije pogodila kako treba, možda se pomerio malo kosmos tog momenta, možda ih je geometar kaznio, ne znam, ali činjenica je da od tog momenta oni nisu ništa uradili u košarci. A sve su to dobri momci sa kojima sam ja osvajao medalju u staroj Jugoslaviji. To su momci sa kojima smo mi igrali u staroj Jugoslaviji, mislim na SFRJ naravno", rekao je Danilović.

foto: EPA

Saša tvrdi da među igračima nije bilo tenzije.

- Među nama nikada nije bilo tenzije, pa ni te 1995. U hotelu smo se viđali, doduše krišom po sobama, ali nije bilo tenzije. Ponavljam, ružna su vremena bila to, a to što su uradili bilo im je naređeno. Nadam se da nikad neće se ponoviti. I sve na kraju krajeva prođe. Sutradan trebate nekog da pogledate u oči, da ga pozdravite.

- Pa kako ćete da ga pogledati u oči kad ste ga taj dan iz nekog razloga nešto ružno rekli ili mu pokazali, uradili, tako da osuđivati nekoga generalno je strašno ružna i odvratna stvar i niko nema pravo na to, a kamoli u situacijama kao što su one tik posle rata. Samo mogu da kažem da se nadam da se to nikom neće ponoviti", kaže Danilović i dodaje:

- A pogotovo je to bilo neverovatno za Paspalja, Divca, Đorđevića, Sretenovića, mene - pa mi smo u SFRJ delili svlačionicu, isti tim smo bili, radovali se uspesima zajedno. Verujem da je i njima bilo neprijatno, bar malo, a znamo da se mnogi kaju danas zbog toga, to su i javno priznali, ali opet ponavljam bilo je to ludo vreme. U to vreme roditelji vam žive tu. Šta će ti roditelji, majka ili otac, sutra kada izađu na ulicu. Mislim lako je sada pričati iz ovog ugla, ali u tim trenucima sve je bilo drugačije. Nikome nije lako u tim situacijama, pa nisu oni sigurno voljno napustili postolje".

FOTO: KSS

Naši igrači im nisu ostali dužni... Posle skandaloznog poteza, Divac je smislio genijalnu "osvetu".

- Posle smo im ostavili cveće, simbolično. Mislim da je to bila Divčeva ideja, ma njegova sigurno, čija bi bila, on ima tih debilnih ideja. Tada sam mu ja rekao “nemoj budalo jedna, bre, izgledaće kao da stavljamo cveće na grob”. Međutim - debil, debil u pozitivnom smislu. On je uvek bio predvodnik tih zezanja. Tako da je to cveće Divac smislio, on je, nema ko drugi. Ako kaže da nije, laže", otkriva Danilović.

