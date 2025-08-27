"GROBARI" U ŠOKU: Evo kako se Isak Bonga povredio na startu Evrobasketa! (VIDEO)
U prvom kolu Evropskog prvenstva u košarci sastali su se Crna Gora i Nemačka. Aktuelni svetski šampion mučio se u prvom poluvremenu, ali je u nastavku u potpunosti slomio otpor rivala, no uz jedan veliki peh.
Nemci su na kraju deklasirali Crnogorce, ali nije sve prošlo glatko.
Naprotiv.
U poslednjoj deonici, pri velikom vođstvu, košarkaš Partizana i nemački reprezentivac Isak Bonga doživeo je povredu.
Uhvatio je loptu posle jednog slobodnog bacanja rivala, krenuo na crnogorsku polovinu terena i odmah signalizirao stručnom štabu "pancera" da ne može da nastavi da igra.
Evo i video zapisa tih trenutaka sa utakmice Nemačka - Crna Gora:
U trenutnku objavljivanja ove vesti, nemačka ekspedicija na Evrobasketu nije saopštila kolika je ozbiljnost Bongine povrede.
Do povrede, Bonga je igrao 18 minuta i 14 sekundi, a za to vreme je ubacio sedam poena (šut za dva 1/2, za tri 1/3, a slobodna bacanja 2/2), uz tri skoka i dve asistencije. Sa njim na parketu, Nemci su dali 12 poena više nego što su primili.
Crna Gora zbog JEŽA bez Vladimira Mihajlovića
Crnogorski bek Vladimir Mihajlović propustio je prvu utakmicu Evropskog prvenstva u košarci iz krajnje neobičnog razloga.
On je protiv Nemaca pauzirao zbog toga što je nagazio na morskog ježa, te nije bio u situaciji da pomogne saigračima.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
