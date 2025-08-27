Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo danas, a već "prvog radnog dana" igraju naši: Srbija - Estonija, utakmica kojom "orlovi" selektora Svetislava Pešića "otvaraju" ovaj šampionat, igra se u Rigi, a prenos možete da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija - Estonija 9:0

3' - Dva brza pogotka Srbije. Nikole su strelci - Jović sa linije penala, a posle kiksa Estonaca, Jokić lako poentira.

2' - Odlično istrčavanje Jokića na spoljnu poziciju suparničkog napada omelo je Estonice, a to je "dovršio" Jović nateravši rivala da izgubi loptu. Na drugoj strani terena Nikola Jokić je preko glave, bez gledanja, bacio loptu u suprotan ugao - šteta, Avramović nije dao trojku!

1' - Trojka Jovića posle asistencije Jokića sa osnovne linije - 5:0.

1'- Kulamae nije pogodio trojku, njegovi saigrači su došli do lopte, ali su promašili i drugu trojku. Na drugoj strani Drel faulira Joviću u pozicionom napadu. Nova akcija za "orlove".

1' - Prvi napad odigran je za Avramovića, koji je akciju završio prodorom. Koš nije dao, no fauliran je i potom je pogodio oba bacanja. Prvi poeni za Srbiju na ovom Evrobasketu - 2:0.

1' - Utakmica je počela! Prvi napad ima Srbija, koja igra u belim dresovima ovoga puta.

20.14 - Petorka Srbije: Avramović, Bogdanović, Jović, Petrušev, Jokić! Estonija najpre nastupa u sastavu Drel, Tas, Joeaser, Kononcuk, Kulamae

20.11 - Otpevali su "orlovi" himnu Srbije Bože pravde, prekrstili se - pa... da počnemo!

20.08 - U toku je predstavljanje ekipa. Usled velikog broja Estonaca, koji su došli u "komšiluk" na šampionat Evrope, "orlovi" su prilično izviždani. Videćemo kakav će biti odgovor naših košarkaša...

20.04 - Podsetimo, narednu utakmicu Srbija igra u petak od 20.15 protiv Portugala, koji je priredio iznenađenje na startu ovog Evrobasketa.

20.00 - U tom porazu od Estonaca u poslednjem međusobom duelu za Srbiju igrali su Teodosić (16 poena), Simonović, Jelovac (19), Paunić (nije ulazio u igru), Tepić (2), Milosavljević (16), Raduljica (8), Birčević (2), N. Jovanović (nije ulazio), Đoković, Gagić (2) i sadašnji reprezentativac Aleksa AVramović (5 poena, asistencija, skok, dve izgubljene lopte). Kod Estonaca i danas tu Drel (u tom poslednjem megdanu sa Srbima dao četiri poena), Raiste (3), Treier (nije igrao), Joesar (8) i Kulame (18).

19.58 - Možda ste znali, možda i niste, ali - kad god bi Srbi igrali protiv Estonije van Srbije - gubili su. Trenutno je 2:2 u međusobnim duelima, a poslednji meč Estonici su dobili i to 21. februara 2019. u kvalifikacijama za Mundobasket, kada je bilo 71:70 za njih.

19.56 - Sudije današnje utakmice stižu iz Španije, Italije i Belgije. U pitanju su Antonio Konde, Lorenco Baldini i Gert Jakobs.

19.52 - Dok "orlovi" privode kraju zagrevanje, "bacamo pogled" na druga dešavanja u našoj grupi. A Turci ne samo da su deklasirali domaćina, Letoniju, već su to uradili uz nestvaran šut - po 60% preciznosti i za dva, i za tri poena.

This was just an insane shooting performance from Turkiye 🇹🇷 🔥#EuroBasket x @TBF pic.twitter.com/6e4BCXKIo9 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Uoči meča

Košarkaška reprezentacija Srbije važi, po mnogima, za glavnog favorita za zlato na ovom prvenstvu Evrope. Ali... Iako satkana od istinskih asova, predvođena od strane jednog od najboljih stratega svih vremena, Srbija nikada nije pod tim imenom bila na krovu Evrope.

Istorija je jedno. Breme favorita drugi teret. Ne traže "orlovi" opravdanja u tome, nisu tražili - niti će, samo su podsećali da su vrlo rešeni.

Koliko?

Utakmica sa Estonijom daće nagoveštaj toga.

Pratite je iz minuta u minut uz portal "Novosti".

(Evrobasket je, inače, počeo uz izuzetno zanimljive utakmice, velike pobede, ali i velike lekcije, kao i jednu povredu koja je "zabrinula pola Srbije". Više o tim mečevima - čeka vas na našoj stranici posvećoj Evropskom prvenstvu u košarci)

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

