PEŠIĆ IZ RIGE POZIVA NA OPREZ: Malo spustite očekivanja, nismo najbolji na svetu

KOŠARKAŠI Srbije u sredu utakmicom protiv Estonije počinju učešće na Evropskom prvenstvu. Pred ovaj meč govorio je selektor "orlova" Svetislav Pešić.

Trofejni stručnjak je započetak kratko prokomentarisao rivala.

- Kao i svi sutra počinjemo Evropsko prvenstvo, igraćemo protiv Estonije, ni manje - ni više - rekao je Pešić, prensli su srpski mediji.

Iskusni strateg je otkrio da će ekipa biti fokusirana isključivo na narednu utakmicu, a da će se o rezultatu pričati na kraju.

- Videćemo na kraju. Fokusirani smo na narednu utakmicu. To smo naučili, bar sam ja to naučio. Fokusiran sam samo na sledeću utakmicu i o rezultatima ćemo pričati nakon turnira.

Dobio je pitanje da li se seća 1993. godine kad je sa klupe predvodio Nemačku.

- Davno je to bilo. Sada pričamo o sadašnjosti i budućnosti. Košarka je popularna u Estoniji, imaju igrače koji igraju širom Evrope. Ne znam kako drugi treneri i igrači razmišljaju. Mi imamo poštovanje za svakog našeg protivnika. Spremamo se, nema veze ko je sa druge strane. Pričamo o svemu, spremamo se i taktički i fizički i mi predstavljamo srpsku košarku i uvek ćemo, svaki put misliti o nama. Poštujemo protivnike. Znamo da će Estonija biti posebno motivisana protiv nas. Mi želimo da kontrolišemo utakmicu od prvog do poslednjeg momenta.

Dotakao se i Novaka Đokovića koji trenutno učestvuje na Ju-Es openu gde je uspešno preskočio prvu prepreku.

- Mi njemu želimo sve što i nama, pa da kao i mi, bude koncentrisan od meča do meča, da bude zdrav jer kada Novaka zdravlje posluži on dogura daleko. U moje ime i ime ekipe, želimo mu da ostane zdrav, a za ostalo neka se on pobrine.

Imao je poruku i za srpske navijače.

- Poruka za naše navijače u Srbiji je da navijaju za nas, da nam veruju, da nas podržavaju i da mi znamo koliku odgovornost nosimo. Navijači od nas očekuju da svaki put pobedimo. Mi radimo u tišini. Mi želimo da ih obradujemo. Mi ne pričamo o rezultatima. Pričamo o procesu. Pričamo o sutrašnjoj utakmici. Iz dana u dan želimo da budemo sve bolji i bolji i nadamo se da ćemo svaki put kada se pojavimo u dvorani dobiti podršku i vetar u leđa.

Nije popularnom Kariju bilo prijatno što se uveliko priča kako je Srbija apsolutni favorit da osvoji Evropsko prvenstvo.

- Uglavnom smo dobro što se zdravlja tiče. Poprilično se radilo, treniralo, sada treba usmeriti koncentraciju na utakmice. Pripreme nisu samo trening i sprint, bacanje na loptu, trening podrazumeva i dobru pripremu za trening. Kao što vidite igra se svaki drugi dan, a mislim da posle Portugala završavamo oko 23 sata i sutradan u 17 igramo protiv Letonije. Sve to, polako, treba isplanirati. Mi kada smo zdravi možemo talenat da pretvorimo u ono što se zove kvalitet - poručio je Pešić i dodao:

- Ono što vi treba da znate, vas sve to ne zanima previše, vi treba da znate da mi igramo u najtežoj grupi na prvenstvu. Da igramo protiv domaćina prvenstva. Imamo u grupi ozbiljne kandidate za medalju. Turska je ozbiljan kandidat za medalju. A tu je i neka druga reprezentacija koja može da iznenadi. Nije samo plej-of, eliminaciona je svaka utakmica. Prenesite navijačima i stručnjacima u Srbiji, doterajte ih, mi nismo najbolji na svetu. Ovde igra jedna ekipa koja je osvojila Svetsko prvenstvo. Navijači su jedini koji imaju pravo da dižu euforiju. Samo malo spustite vaša očekivanja. Naša su daleko viša nego što mislite. Do sada je sve išlo kako smo i planirali i nadam se da će od sutra pa nadalje biti tako. Naša grupa je najteža grupa na prvenstvu - zaključio je Pešić.

Podsetimo, utakmica Srbija - Estonija igra se u sredu od 20.15. Pored ove dve selekcije u grupi A su još i Letonija, Turska, Portugalija i Češka.

