"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Crvena zvezda nastavila čistku, posle Lazića i Mitrovića otišao i treći igrač - srpski reprezentativac!

25. 08. 2025. u 19:42

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem. A danas je crveno-bele napustila još jedna vedeta.

Saopštenje Zvezde tim povodom prenosimo u celosti:

"NEDO HVALA TI ZA SVE!!!


Nemanja Nedović je u dva navrata nosio dres Crvene zvezde od 2008-2012. godine, ali se 2022. godine vratio u svoj klub i u tom periodu odigrao je 315 utakmica i ubacio 3042 poena. Sa Crvenom zvezdom je osvojio 6 trofeja: ABA ligu, tri Kupa Radivoj Korać i dva šampionata Srbije.

Zvezdino dete, koje će uvek biti nezaobilazni deo velike Crvene zvezde!

Nemanja Nedović je rođen 16. juna 1991.godine u Novoj Varoši. Profesionalnu karijeru i prve ozbiljne košarkaške korake je napravio upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao od 2008. do 2012. godine, nakon čega je započeo internacionalnu karijeru u Lijetuvos Ritasu, zatim Golden Stejtu u NBA ligi, da bi se zatim vratio u Evropu kao igrač Valensije, Unikahe, Olimpije i Panatinaikosa.

Najtrofejnije sezone doživeo je u svojoj kući kao igrač Crvene zvezde u koju se vratio nakon 10 godina, a pamtiće se za sva vremena i njegova trojka u prvom evroligaškom gradskom derbiju u Beogradskoj Areni.

Višegodišnji je reprezentativac Srbije, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

Nemanja Nedović u takmičarskoj 2025-2026 neće biti deo tima KK Crvena zvezda.

Kao i svim momcima koju su poput njega utirali put Crvenoj zvezdi koja je danas poštovan i uvažavan evroligaški klub sa brojnim trofejima, KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, UO, menadžment, svi zaposleni iskazuju ovom prilikom veliku zahvalnost našem Nedi na svemu što je učinio kao igrač Crvene zvezde, na terenu i pored njega.

Zbog svega, ovo je samo kraj jedne epizode, jer su našem Nemanji vrata KK Crvena zvezda uvek otvorena!

Nedo, mnogo sreće, zdravlja i uspeha u nastavku karijere, želi ti tvoj KK Crvena zvezda!", ističu crveno-beli.

