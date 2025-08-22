Košarka

NIKOLA JOKIĆ ŠOKIRO BIVŠEG SAIGRAČA! Porter DŽunior otkrio šta mu je Srbin poslao nakon trejda u Bruklin

Новости онлине

22. 08. 2025. u 08:44

Denver Nagetsi odlučili su da tokom ovog leta naprave značajnu promenu u sastavu – Majkl Porter Džunior, važan deo šampionskog tima iz 2023. godine, preselio se u Bruklin, dok je u Kolorado stigao krilni košarkaš Kameron Džonson.

НИКОЛА ЈОКИЋ ШОКИРО БИВШЕГ САИГРАЧА! Портер Џуниор открио шта му је Србин послао након трејда у Бруклин

FOTO: Tanjug/AP

Porter nije krio da mu je rastanak od saigrača teško pao. Posebno je istakao prijateljstvo sa Džamalom Marejom i Eronom Gordonom.

- Bilo je jako teško reći zbogom tim momcima - rekao je Porter.

Ipak, atmosferu je razvedrio Nikola Jokić, poznat po svom specifičnom smislu za humor. Kako je Porter otkrio, srpski as mu je poslao poruku koja ga je nasmejala:

- Napisao mi je – "Pazi da tamo koristiš kondom". To je tipičan Jokić.

Porter je prošle sezone u dresu Denvera odigrao čak 77 utakmica, beležio prosečno 18,2 poena, 7 skokova i 2,1 asistenciju, uz sjajne procente šuta – 50,4% iz igre i 39,5% za tri poena.

Bruklin Netsi planiraju da mu pruže značajnu ulogu u timu i očekuju da upravo on bude jedan od nosilaca igre u novoj sezoni.

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu