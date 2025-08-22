NIKOLA JOKIĆ ŠOKIRO BIVŠEG SAIGRAČA! Porter DŽunior otkrio šta mu je Srbin poslao nakon trejda u Bruklin
Denver Nagetsi odlučili su da tokom ovog leta naprave značajnu promenu u sastavu – Majkl Porter Džunior, važan deo šampionskog tima iz 2023. godine, preselio se u Bruklin, dok je u Kolorado stigao krilni košarkaš Kameron Džonson.
Porter nije krio da mu je rastanak od saigrača teško pao. Posebno je istakao prijateljstvo sa Džamalom Marejom i Eronom Gordonom.
- Bilo je jako teško reći zbogom tim momcima - rekao je Porter.
Ipak, atmosferu je razvedrio Nikola Jokić, poznat po svom specifičnom smislu za humor. Kako je Porter otkrio, srpski as mu je poslao poruku koja ga je nasmejala:
- Napisao mi je – "Pazi da tamo koristiš kondom". To je tipičan Jokić.
Porter je prošle sezone u dresu Denvera odigrao čak 77 utakmica, beležio prosečno 18,2 poena, 7 skokova i 2,1 asistenciju, uz sjajne procente šuta – 50,4% iz igre i 39,5% za tri poena.
Bruklin Netsi planiraju da mu pruže značajnu ulogu u timu i očekuju da upravo on bude jedan od nosilaca igre u novoj sezoni.
