KAKAV CAR! Luka Dončić oduševio srpske mališane

Filip Milošević

21. 08. 2025. u 19:12

Jedan od najboljih košarkaša sveta, Luka Dončić, oduševio je decu u beogradskoj "Areni".

КАКАВ ЦАР! Лука Дончић одушевио српске малишане

FOTO: Screenshot / Instagram / KSS

Naime, na oduševljenje mališana u hali, Luka Dončić se pozdravljao sa njima dok je izlazio na zagrevanje.

Srbija i Slovenija odmeriće snage u prijateljskom meču od 20 časova, a sve oči biće uprte upravo u Luku Dončića i Nikolu Jokića, verovatno i dva najbolja igrača NBA lige.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

