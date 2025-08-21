KAKAV CAR! Luka Dončić oduševio srpske mališane
Jedan od najboljih košarkaša sveta, Luka Dončić, oduševio je decu u beogradskoj "Areni".
Naime, na oduševljenje mališana u hali, Luka Dončić se pozdravljao sa njima dok je izlazio na zagrevanje.
Srbija i Slovenija odmeriće snage u prijateljskom meču od 20 časova, a sve oči biće uprte upravo u Luku Dončića i Nikolu Jokića, verovatno i dva najbolja igrača NBA lige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
