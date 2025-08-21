"SRBIJA JE VELIKI FAVORIT!" Trener aktuelnih svetskih šampiona o predstojećem Evrobasketu
Trener Nemačke, Aleks Mumbru, je u razgovoru za "Marku" najavio borbu "pancera" za medalju, ali da je glavni kandidat za onu najsjajniju, prema njegovom mišljenju, ekipa Svetislava Pešića.
U njen kvalitet se uverio nedavno na turniru u Minhenu gde je poražen rezultatom 91:81.
- Pokušaćemo da se borimo za mesto na podijumu, ali mislim da je Srbija veliki favorit. Imaju mnogo NBA igrača, uključujući Nikolu Jokića, koji je najbolji u Americi, a i u Evropi. U timu ima toliko kvaliteta da im je teško čak i da isključe neke igrače. Francuska takođe ima veliki potencijal uprkos izostancima. A tu su i timovi koji se uvek dobro takmiče, poput Španije i Litvanije...kao i drugi koji bi mogli da iznenade - rekao je Mumbru pred start turnira i dodao:
- Svaka reprezentacija ima NBA igrače i kvalitetne igrače. Košarka je svuda mnogo porasla, postala je ujednačenija, a ima i mnogo opasnih protivnika. Pokušaćemo da imamo dobru prvu grupnu fazu, ali žreb će zavisiti i od toga kako će se ostali pokazati.
Povrede nisu zaobišle ni njegov tim.
- Problem je što je nekoliko povreda na istoj poziciji, centarskoj, što je ključno. Moramo pokušati da se tome prilagodimo i da igramo brže, na drugačiji način nego što je tim navikao. Imamo dobro jezgro igrača, sa puno kvaliteta i iskustva, i puno potencijala, posebno u spoljnoj liniji. Trudimo se da sve spojimo kako bi se delovi uklopili i mogli dobro da igramo na Evrobasketu - zaključio je Mumbru.
Nemačka će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Finskom, Litvanijom, Švedskom, Crnom Gorom i Velikom Britanijom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
21. 08. 2025. u 15:06
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)