"SRBIJA JE VELIKI FAVORIT!" Trener aktuelnih svetskih šampiona o predstojećem Evrobasketu

Trener Nemačke, Aleks Mumbru, je u razgovoru za "Marku" najavio borbu "pancera" za medalju, ali da je glavni kandidat za onu najsjajniju, prema njegovom mišljenju, ekipa Svetislava Pešića.

U njen kvalitet se uverio nedavno na turniru u Minhenu gde je poražen rezultatom 91:81.

- Pokušaćemo da se borimo za mesto na podijumu, ali mislim da je Srbija veliki favorit. Imaju mnogo NBA igrača, uključujući Nikolu Jokića, koji je najbolji u Americi, a i u Evropi. U timu ima toliko kvaliteta da im je teško čak i da isključe neke igrače. Francuska takođe ima veliki potencijal uprkos izostancima. A tu su i timovi koji se uvek dobro takmiče, poput Španije i Litvanije...kao i drugi koji bi mogli da iznenade - rekao je Mumbru pred start turnira i dodao:

- Svaka reprezentacija ima NBA igrače i kvalitetne igrače. Košarka je svuda mnogo porasla, postala je ujednačenija, a ima i mnogo opasnih protivnika. Pokušaćemo da imamo dobru prvu grupnu fazu, ali žreb će zavisiti i od toga kako će se ostali pokazati.

Povrede nisu zaobišle ni njegov tim.

- Problem je što je nekoliko povreda na istoj poziciji, centarskoj, što je ključno. Moramo pokušati da se tome prilagodimo i da igramo brže, na drugačiji način nego što je tim navikao. Imamo dobro jezgro igrača, sa puno kvaliteta i iskustva, i puno potencijala, posebno u spoljnoj liniji. Trudimo se da sve spojimo kako bi se delovi uklopili i mogli dobro da igramo na Evrobasketu - zaključio je Mumbru.

Nemačka će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Finskom, Litvanijom, Švedskom, Crnom Gorom i Velikom Britanijom.

