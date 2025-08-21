JOKIĆ I DONČIĆ ZATEČENI: Evo šta se desilo neposredno pred utakmicu Srbija - Slovenija, ovako nešto se ne pamti!

Evropsko prvenstvo u košarci "samo što nije", a istinski derbi igraju Srbija i Slovenija u Beogradu, u sklopu završnih priprema za Evrobasket. Pred tu utakmicu - jedan detalj je iznenadio mnoge, a sigurno i Nikolu Jokić i Luku Dončića, najveće zvezde pomenutih ekipa.

Iako je Dončić spada u najveće asove svetske košarke (a Jokić je, po mnogima, na samom vrhu), sudar Srbije i Slovenije klaionice smatraju - već rešenim.

Kako drugačije objasniti sledeću činjenicu:

Naime, gotovo sve vodeće kladionice proglasile su Srbiju tolikim favoritom, kao da igra protiv neke dečje ekipe, a ne protiv učesnika šampionata Evrope, kog predvodi momak od kog teško da postoji mnogo boljih košarkaša na svetu.

Kvote na Srbiju se kreću od 1,02 do 1,07, što znači da na sto uloženih dinara onaj ko se kladi može da očekuje samo dva, a najviše sedam dinara zarade (podsetimo, što manja kvota, to su kladionice ubeđene da je neko favorit i da će pobediti).

Na Sloveniju, koja je proglašena apsolutnim autsajderom danas, kvote su od 6,32 do 9,6, što Dončić i njegovi saigrači ne pamte. A ne pamte ni istinski ljubitelji košarke...

Pritom, Jokić nema više pobeda nad slovenačkim asom u međusobnim duelima.

Štaviše, rezultat je 9:9.

I, Luka je pritom bio bolji košgeter u tim duelima, a imao je čak i više asistencija od Jokića u tim utakmicama!

U poenima je, prosečno, 28,6 naspram 21,8 za Dončića, a u asistencijama 8,2 naspram 7,2.

U skokovima je, i to ne mnogo, bio bolji srpski centar - 10,9:8,6.

U šutu je zato Jokić ostavio bolji utisak, kako u ukupnom (56%:46,8%), tako i kada se o trojkama radi (36%:35%) i kada je reč o slobodnim abcanjima (82,4% naspram 75,1%).

Jokić i Dončić su po pet puta bili birani u idealnu petorku NBA lige, a naš reprezentativac ima ono što Luka nema, šampionski prsten u najjačoj ligi na svetu.

Podsetimo, utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova.

Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.

Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.

