JOKIĆ I DONČIĆ ZATEČENI: Evo šta se desilo neposredno pred utakmicu Srbija - Slovenija, ovako nešto se ne pamti!
Evropsko prvenstvo u košarci "samo što nije", a istinski derbi igraju Srbija i Slovenija u Beogradu, u sklopu završnih priprema za Evrobasket. Pred tu utakmicu - jedan detalj je iznenadio mnoge, a sigurno i Nikolu Jokić i Luku Dončića, najveće zvezde pomenutih ekipa.
Iako je Dončić spada u najveće asove svetske košarke (a Jokić je, po mnogima, na samom vrhu), sudar Srbije i Slovenije klaionice smatraju - već rešenim.
Kako drugačije objasniti sledeću činjenicu:
Naime, gotovo sve vodeće kladionice proglasile su Srbiju tolikim favoritom, kao da igra protiv neke dečje ekipe, a ne protiv učesnika šampionata Evrope, kog predvodi momak od kog teško da postoji mnogo boljih košarkaša na svetu.
Kvote na Srbiju se kreću od 1,02 do 1,07, što znači da na sto uloženih dinara onaj ko se kladi može da očekuje samo dva, a najviše sedam dinara zarade (podsetimo, što manja kvota, to su kladionice ubeđene da je neko favorit i da će pobediti).
Na Sloveniju, koja je proglašena apsolutnim autsajderom danas, kvote su od 6,32 do 9,6, što Dončić i njegovi saigrači ne pamte. A ne pamte ni istinski ljubitelji košarke...
Pritom, Jokić nema više pobeda nad slovenačkim asom u međusobnim duelima.
Štaviše, rezultat je 9:9.
I, Luka je pritom bio bolji košgeter u tim duelima, a imao je čak i više asistencija od Jokića u tim utakmicama!
U poenima je, prosečno, 28,6 naspram 21,8 za Dončića, a u asistencijama 8,2 naspram 7,2.
U skokovima je, i to ne mnogo, bio bolji srpski centar - 10,9:8,6.
U šutu je zato Jokić ostavio bolji utisak, kako u ukupnom (56%:46,8%), tako i kada se o trojkama radi (36%:35%) i kada je reč o slobodnim abcanjima (82,4% naspram 75,1%).
Jokić i Dončić su po pet puta bili birani u idealnu petorku NBA lige, a naš reprezentativac ima ono što Luka nema, šampionski prsten u najjačoj ligi na svetu.
Ne propustite:
ZAŠTO SRBI TOLIKO VOLE LUKU DONČIĆA? Otac Srbin, majka Slovenka, deda - Srbobran!
LUKA DONČIĆ ŠOKIRAO NAVIJAČE: Evo šta se desilo pred dolazak Slovenije u Beograd na megdan sa Jokićem i "orlovima"
PEŠIĆ SKRATIO SPISAK?! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!
Podsetimo, utakmica Srbija - Slovenija igra se od 20 časova.
Šampionat Evrope na programu je od od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i Kipru.
Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
Ako vas košarka zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njoj - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "igri pod obručima".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu
Preporučujemo
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
21. 08. 2025. u 12:40
"PATOLOŠKI MRZE SRBE, A..." Legenda svetskog rukometa grmi na Crnogorce
21. 08. 2025. u 14:03
NOVI POTPIS NA "MARAKANI"! Brzonogo krilo je tu - Crvena zvezda ne staje!
21. 08. 2025. u 15:06
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)