DOBAR POSAO CRVENO-BELIH: Evroligaš produžio ugovor sa još jednim košarkašem
Grčki košarkaš Janulis Larencakis produžio je ugovor sa Olimpijakosom do leta 2028. godine, saopštio je danas klub iz Pireja.
Larencakis (31) je član Olimpijakosa od 2020. godine, a ranije je igrao za Mursiju, AEK, Kolosos, Aris, Kaliteas i Egaleo.
On je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 2,6 poena po utakmici, a u grčkom prvenstvu imao je prosek od 9,1 poena i 2,4 asistencije po meču.
Košarkaši Olimpijakosa će 30. septembra u prvom kolu Evrolige gostovati Baskoniji.
