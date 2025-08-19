Košarka

DOBAR POSAO CRVENO-BELIH: Evroligaš produžio ugovor sa još jednim košarkašem

Filip Milošević

19. 08. 2025. u 15:25

Grčki košarkaš Janulis Larencakis produžio je ugovor sa Olimpijakosom do leta 2028. godine, saopštio je danas klub iz Pireja.

ДОБАР ПОСАО ЦРВЕНО-БЕЛИХ: Евролигаш продужио уговор са још једним кошаркашем

FOTO: M. Vukadinović

Larencakis (31) je član Olimpijakosa od 2020. godine, a ranije je igrao za Mursiju, AEK, Kolosos, Aris, Kaliteas i Egaleo.

On je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 2,6 poena po utakmici, a u grčkom prvenstvu imao je prosek od 9,1 poena i 2,4 asistencije po meču.

Košarkaši Olimpijakosa će 30. septembra u prvom kolu Evrolige gostovati Baskoniji.

