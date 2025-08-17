NEKI NOVI KLINCI, NEKA STARA SRBIJA (POKORILA EVROPU)! Kusturica: Ovo će se pamtiti ceo život!

Najkorisniji košarkaš Evropskog prvenstva za kadete Nikola Kusturica rekao je po sletanju u Beograd da je osvajanje zlatne medalje nešto što će se pamtiti ceo život.

Srbija je juče postala kadetski prvak Evrope pobedom nad Litvanijom u finalu (99:86) a ekspedicija je danas sletela u Beograd.

"Iskreno, niko nije ovo očekivao, ni mi sami. Došli smo tamo, borili smo se i eto, uzeli smo zlato. Atmosfera u ekipi je bila neverovatna, tim je neverovatan i ovo će se pamtiti ceo život", rekao je Kusturica.

Govoreći o ličnom priznanju Kusturica je rekao da to ne bi mogao da ostvari bez saigrača i zahvalio im se na svemu.

Kusturičina statistika je bila izvrsna - proseci su mu na U16 Evrobasketu bili 20 poena (treći strelac turnira), 7,7 skokova (šesti na šampionatu) i 3,4 asistencije (18.).

Petar Bjelica je sa Kusturicom izabran u idealnu petorku šampionata u Gruziji.



"Najteže je bilo u finalu, kad smo na poluvremenu gubili deset razlike, ali je energija bila neverovatna i znali smo da ćemo se vratiti. Samo je bilo pitanje kad, tako da nije bilo mnogo teških trenutaka. Što se tiče idealne petorke, ne bi toga ni bilo bez saigrača i trenera koji su me savetovali pre i posle svake utakmice. Saigrači su me činili boljim, tako da to je timska nagrada", rekao je Bjelica.



Bjeličini proseci su bili 15 poena, 9,7 skokova i četiri asistencije po meču, po čemu je bio deveti na šampionatu u košgeterskom smislu, treći u skakačkom, a deveti i po uspešnim proigravanjima saigrača.

Podsetimo, ekipa selektora Stevana Mijovića sletela je u nedelju letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

