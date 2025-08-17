BAKLJE I NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Evropski šampioni u košarci stili u Beograd (FOTO)

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, koja je prvi put posle 18 godina u toj, "U16" konkurenciji (igrači do 16 godina starosti) postala prvak Evrope, doputovala je u Beograd.

FOTO: N. Skenderija

Ekipa prvog trenera Stevana Mijovića sletela je letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

