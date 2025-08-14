ŠOK! Milvoki dao zabranu Janisu Adetokumbu da igra za Grčku
NBA franšiza Milvoki Baksi zabranili su Janisu Adetokumbu da nastupa za Grčku.
Kako prenosi Aris Barkas i "Eurohoops", Janis Adetokumbo ima zabranu Milvoki Baksa da nastupi za Grčku ovoga leta.
Mnogi su bili zabrinuti što u "Spiros Kiprijanu" Areni na Kipru Janis nije igrao protiv Jokića i Srbije, kao ni protiv Izraela i sada protiv Crne Gore u Solunu.
Već je u javnost dospela informacija da Grci nisu uplatili osiguranje i da zbog toga Janisa nema, ali kako javlja pomenuti portal – Milvoki još uvek nije dao dozvolu Janisu i zabrana dolazi od njegove NBA franšize.
On, definitivno, želi da igra. Nešto poput Nikole Jokića i Luke Dončića, ali je situacija nešto drugačija.
Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana pre prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.
Milvoki Baksi su zabranili Janisu Adetokumbu da igra za Grčku i prema njihovim instrukcijama on samostalno trenira.
Osiguranje koje je uplaćeno ne pokriva operaciju u slučaju da se zapravo povredi, što brine Milvoki Bakse i oni ne žele ništa da rizikuju.
Ipak, očekuje se da igra na Evrobasketu, jer je Janis stigao u Solun sa ekipom – iako neće igrati.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)