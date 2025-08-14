ŠOK! Milvoki dao zabranu Janisu Adetokumbu da igra za Grčku

NBA franšiza Milvoki Baksi zabranili su Janisu Adetokumbu da nastupa za Grčku.

FOTO: AP/Tanjug

Kako prenosi Aris Barkas i "Eurohoops", Janis Adetokumbo ima zabranu Milvoki Baksa da nastupi za Grčku ovoga leta.

Mnogi su bili zabrinuti što u "Spiros Kiprijanu" Areni na Kipru Janis nije igrao protiv Jokića i Srbije, kao ni protiv Izraela i sada protiv Crne Gore u Solunu.

Već je u javnost dospela informacija da Grci nisu uplatili osiguranje i da zbog toga Janisa nema, ali kako javlja pomenuti portal – Milvoki još uvek nije dao dozvolu Janisu i zabrana dolazi od njegove NBA franšize.

On, definitivno, želi da igra. Nešto poput Nikole Jokića i Luke Dončića, ali je situacija nešto drugačija.

Prema dogovoru NBA i FIBA, igračima je dozvoljeno da treniraju sa reprezentacijom 28 dana pre prvenstva, a pošto će Grci igrati 28. avgusta, Janis je imao dozvolu da trenira i igra od 1. avgusta.

Milvoki Baksi su zabranili Janisu Adetokumbu da igra za Grčku i prema njihovim instrukcijama on samostalno trenira.

Osiguranje koje je uplaćeno ne pokriva operaciju u slučaju da se zapravo povredi, što brine Milvoki Bakse i oni ne žele ništa da rizikuju.

Ipak, očekuje se da igra na Evrobasketu, jer je Janis stigao u Solun sa ekipom – iako neće igrati.

