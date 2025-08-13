SRBIJA ĆE SE BORITI ZA MEDALJE: "Orlići" razbili Tursku za polufinale Evropskog prvenstva

KADETSKA košarkaška reprezentacija Srbije nastavila je sa sjajnim igrama na Evropskom prvenstvo za uzrast do 16 godina. "Orlići" su se plasirali u polufinale pošto su pobedili Tursku sa 94:73 (29:18, 16:25, 18:12, 31:18).

FOTO: FIBA.Basketball

Još jednom su izabranici Stevana Mijovića pokazali koliko su talentovani, što najbolje može da se vidi po tome da ih je na ovom takmičenju savladala samo Španija (95:97).

Što se ove utakmice tiče, Srbija ju je fenomenalno otvorila dobrom igrom na oba kraja terena, pa je već posle 10 minuta imala dvocifrenu prednost - 29:18. Ipak, rival je imao spreman odgovor i na veliki odmor se otišlo sa +2 (45:43) za našu selekciju.

Očekivalo se da će meč biti neizvestan do kraja, ali su "orlići" razbili Tursku u drugom poluvremenu. Sveli su protivnika na samo 30 poena i uz odličan napad uspeli da ostvare ubedljiv trijumf.

Najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Nikola Kusturica sa 30 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Omer Kutlaj sa 32, dok je Demir Ozturk brojao do 13.

Srbija će u polufinalu igrati protiv Slovenije, a u drugoj utakmici se sastaju Italija i Litvanija.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

