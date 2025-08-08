TOTALNI HAOS! Luka Dončić i Bonga u klinču, Slovenac pobesneo na Partizanovog košarkaša (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Nemačke savladala je selekciju Slovenije u Ljubljani rezultatom 103:89 u pripremnom meču pred Evropsko prvenstvo. Meč je obeležio sukob Dončića i Bonge sredinom druge četvrtine.
Nemačka i Slovenija odigrali su u Ljubljani zanimljivu utakmicu, koja u pojedinim momentima nije imala prijateljski karakter, jer je viđen jedan verbalni i umalo fizički sukob između igrača dva tima.
Nemci su vodili tokom čitavog meča i na kraju slavili.
Veliki broj poena viđen je u prvoj deonici, a zvezda slovenačke reprezentacije Luka Dončić ubacio je šest pogodaka u prvih deset minuta - na kraju 29:26 za Nemce.
Druga četvrtina se igrala u serijama. Najpre je nemačka reprezentacija na pogon sedam vezanih poena Obsta i dva Bonge povela sa 49:39, ali se Slovenija ekspresno vratila.
Ovog puta, umesto Dončića, lopta je bila kod Prepeliča koji je vratio rezultatski egal u ne tako punoj dvorani u Stožicama. Na poluvremenu je bilo 53:48 za Nemačku.
Pred poluvreme dogodila se napeta situacija. Andreson je zakucao u kontra napadu, a Ščuka je neoprezno skočio da izblokira protivnika i oba košarkaša našla su se na parketu. Bongi je to zasmetalo pa je nešto prigovorio, a u odbranu saigrača stao je Dončić.
Treća četvrtina pripala je u potpunosti Nemcima koji su tada i rešili pitanje pobednika, a na kraju je bilo 103:89.
Najefikasniji kod Slovenije bio je Luka Dončić sa 19, a kod Nemaca Kramer sa 18 poena.
Obe reprezentacije će ponovo odmeriti snage, ali ovaj put za dva dana u Nemačkoj.
