ŠTA JE PRAVA ISTINA?! Digla se velika prašina oko bivšeg Jokićevog saigrača

Generalni menadžer košarkaša milanske Olimpije Hristos Stavropulos izjavio je da se Vlatko Čančar i Džoš Nibo oporavljaju od ozbiljnih povreda, reagujući na navode koji su se pojavili u pojedinim medijima da Čančar i Nibo neće igrati za Sloveniju na predstojećem Evropskom prvenstvu.

- U vezi sa nekim nedavnim medijskim izveštajima, želeo bih da razjasnim u ime kluba da je zdravlje naših igrača uvek bilo i uvek će biti naš prioritet. U konkretnim slučajevima Čančara i Niba, moram da istaknem da se obojica oporavljaju od veoma ozbiljnih povreda koje su ograničile njihovu dostupnost tokom prošle sezone. U dogovoru sa njima, biće sprovedena procedura za njihov postepeni povratak u akciju kako bi se prvenstveno zaštitilo njihovo zdravlje i dugoročna konkurentnost, stoji u objavi Stavropulosa na sajtu Olimpije.

Prethodno je Dončić rekao da Olimpija nije dozvolila Čančaru i Nibu da igraju na EP.

- Nemam ništa protiv Čančara i Niba. Koliko sam razumeo, klub im nije dozvolio da igraju. Na kraju dana, Smešno je, Lejkersi su meni dozvolili da budem ovde, njima Olimpija nije. Ne bih to dalje da komentarišem, ali bi to ipak trebalo da bude odluka igrača. Prema mom mišljenju, ne bi ih trebalo kriviti, izjavio je Dončić u četvrtak.

Slovenija, prvak "starog kontinenta" iz 2017. godine, igraće na Evropskom prvenstvu u grupi D u Poljskoj u kojoj su uz domaćina još i Francuska, Island, Belgija i Izrael.

