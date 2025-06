CRVENA ZVEZDA VERUJE GRKU: Janis Sferopulos ostaje trener crveno-belih!

CRVENA zvezda je učešće u ABA ligi završila u polufinalu. Odmah se potegla priča da li će Janis Sferopulos ostati trener crveno-belih. O tome je govorio prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana Željko Drčelić.

On je otkrio da će ekipa KLS igrati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

- Mi smo klub koji je uvek ponosno isticao svoju ulogu u osnivanju i razvoju srpske košarke, pa je ovo takmičenje za nas izuzetno važno, i smatramo da ćemo u našoj kući imati bolju atmosferu u nameri da sezonu okončamo titulom. Takođe "Beogradska Arena" će biti zauzeta u drugoj polovini juna, pa postoje i objektivne okolnosti zbog kojih smo se odlučili da završnicu sezone igramo u hali "Aleksandar Nikolić" - istakao je Drčelić.

Osvrnuo se potom na polufinalnu seriju ABA lige protiv Budućnosti. Podgoričani su trijumfovali sa 2:1 i otkrio da Sferopulos ostaje trener.

- Okončali smo takmičenje u ABA ligi porazom u polufinalu u Podgorici, i ovo nije rezultat koji nas zadovoljava. Crvena zvezda mora da igra finala i da se uvek bori za trofeje, bez obzira na sve okolnosti, počev od brojnih povreda i suspenzija sa kojima smo se borili u završnici ABA lige i sa kojim ste, verujem upoznati. To je standard koji je postavljen i od koga nećemo odstupiti ni u godinama koje dolaze. I pored činjenice da eliminacija u ABA ligi nije u skladu sa očekivanjima sa početka sezone, koja su jasno postavljena, čvrsto stojimo iza našeg trenera Janisa Sferopulosa, sa kojim smo početkom godine i produžili ugovor. Neće biti nikakvih potresa jer je KK Crvena zvezda ozbiljan i veliki klub koji mora da planira dugoročno. To smo pokazali i obezbeđivanjem stabilne pozicije dugoročno u Evroligi, na čemu se radilo više od godinu dana i koja nam daje mogućnost da planiramo strateški– a upravo to je ono čemu smo težili u prethodnim godinama.

Prisetio se i svega što je grčki stručnjak osvojio kao strateg crveno-belih.

- Nemamo pravo da zaboravimo da je trener Sferopulos već osvojio četiri trofeja sa našim klubom, jedan i ove sezone, da smo se našli u doigravanju Evrolige, kao i da je čovek koji na svaki način znanjem i bogatim iskustvom želi da pomogne našem klubu da se izdigne na još viši nivo. Da zaključim, nakon završnice KLS, sledi nam jačanje kadrova u klubu i sportskom sektoru, jačanje logistike i poboljšanje uslova za svakodnevni život kluba (obezbeđivanje klupskog autobusa i rekonstrukcija i adaptacija dela hale Aleksandar Nikolić) o čemu ćete biti blagovremeno informisani. Ambicije Crvene zvezde na terenu su uvek jasne, nažalost nismo uspeli ove sezone u ABA ligi, jer je košarka igra u kojoj ne možete uvek pobediti, ali ako ste Crvena zvezda, svaki poraz vam daje motiv da se vratite još jači! Da treniramo još bolje i radimo više, da rastemo kao klub i kao organizacija – svi zajedno, od igrača, preko ekonoma, do navijača! I to ćemo i uraditi!

Za kraj je pozvao sve koji navijaju za Crvenu zvezdu da imaju strpljenja i da uvek budu uz klub.

- Kontinuitet, ali i strpljenje su u svakom poslu od izuzetne važnosti i oni donose rezultate. Naš cilj je da gradimo tim i sistem, i nastavljamo sa onim što smo započeli što ćete vrlo brzo videti i na konkretnim primerima. Za Crvenu zvezdu ćemo i vi i ja navijati i za 5, 10 i 50 godina i zato je naša obaveza da napravimo sistem i organizaciju, koja će naš klub zadržati stalno na vrhu. Mi smo spremni da uložimo veliki trud, energiju, znanje i sredstva da ostvarimo napredak na svim poljima, a najviše tamo gde se i zapisuje istorija, na terenu! U ime svih zaposlenih u klubu obećavam da ćemo dati sve da KK Crvena zvezda bude u završnici svih takmičenja, i da, uz vašu podršku sa tribina, u našim vitrinama završi što više pehara - zaključio je Drčelić.

Podsetimo, Crvena zvezda će u polufinalu KLS-a igrati protiv subotičkog Spartaka.

