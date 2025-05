SFEROPULOS POSLE POBEDE U ABA LIGI: Bolomboj ostaje u SAD, Davidovac neizvestan za kraj sezone

CRVENA zvezda je ubedljivo pobedila SC Derbi (105:77), a zadovoljan posle trijumfa bio je trener crveno-belih Janis Sferopulos.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

On je najpre govorio o Džoelu Bolomboju koji je uspešno operisan u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Ostaće do kraja sezone u SAD, gde će odraditi prvi deo rehabilitacije. Posle leta, doći će kako bi bio sa nama tokom priprema - rekao je Sferopulos.

Mnogi su utiska da Zvezda ove sezone bolje igra u gostima nego na svom parketu.

- Ne mogu da kažem da smo igrali bolje na strani, nego kod kuće. Igrali smo odlično protiv Efesa kod kuće. Imali smo još neke mečeve, zato ne mogu da kažem da igramo bolje van svog parketa, ali da, rezultati jesu izostali, to je tačno. Igrali smo dobro protiv velikih klubova, ali su mali detalji odlučivali pobednika i to nam nije išlo u korist.

Bio je upitan da prokomentariše četvrtfinalnu seriju Evrolige.

- Sve je moguće, pa i da se dogode preokreti u serijama. U košarci je uvek sve moguće. Videli smo da su timovi dobri, da su utakmice sa dosta agresivnosti, svi žele pobede. Pariz jeste izgubio sve tri utakmice, ali je bio kompetitivan u svakom duelu sa Fenerbahčeom.

Nakon što se za crveno-bele završila Evrolige, imaju mnogo više vremena za treninge.

- Pristup je isti. Tokom sezone, kada smo igrali Evroligu i ABA ligu spremali smo se isto kao i sada. Sada imamo više vremena za trening i napredak, da radimo na malim stvarima koje nismo mogli da ispravljamo tokom sezone. To se sve svodilo na video analizu, da pokažemo igračima šta je bilo loše, pa da oni to koriguju kroz utakmice i to bez treninga. Sada, kada imamo treninge, vidite kako se lopta bolje kreće, kako igramo bolje, kvalitetnija je i odbrana. Sve kroz trening može da se promeni, ovo je sada trenutak.

Otkrio je i da će ovo konačan sastav tima za finiš sezone.

- Da, ovo su 14 igrača koje imam na raspolaganju, bez Davidovca i Bolomboja. Tu su Lazić i Teodosić, oni uz ove koji su igrali danas čine sastav od 14 igrača.

Zatim je progovorio o stanju Dejana Davidovca.

- Ne znamo još (kada će zaigrati), možda u poslednjim utakmicama sezone, možda ne. Videćemo. Pratićemo situaciju iz nedelje u nedelju, rano je još za oporavak, povređena su mu leđa.

Za kraj je analizirao utakmicu protiv SC Derbija.

- Pohvalio bih igrače kako su igrali, kako su pristupili utakmici. Bili su maksimalno u oba smera u ABA ligi, zadovoljan sam onim što su svi igrači pružili danas. Ako pogledate brojke, imali smo 30 asistencija i samo šest izgubljenih lopti. Ne samo to, želeo bih da naglasim da je čak 11 igrača imalo bar jednu asistenciju. To pokazuje koliko smo timski igrali dobro, koliko se dobro kretala lopta, ali i koliko je napad išao kako treba. Defanzivno smo spustili tim koji može da ubaci 80-90 poena komotno na 75 poena, što samo govori da smo stvarno imali dobru utakmicu u oba smera. Treba da nastavimo sa istim pristupom, čeka nas još jedna utakmica, pa onda idemo u plej-of - zaključio je Sferopulos.

Crvena zvezda će poslednju utakmicu osvnovnog dela ABA lige odigrati protiv FMP-a u nedelju od 19 časova.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA