"NAMAZANI" ZEK LEDEJ! Nikola Kalinić grmi zbog poslednjeg napada Zvezde, sudije su krive

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalnić govorio je posle utakmice Evrolige u kojoj je njegov tim poražen od Armanija

Foto: EPA

Otkrio je Kalinić šta se dešavalo u poslednjem napadu crveno-belih, kada je imao šansu da u poslednjem napadu možda donese produžetak ili pobedu svom timu, ali nije uspeo ni da šutne ka košu.

Spetljao se u nameri da to učini, ali i ističe da je lopta pogodila u nogu rivala.

"Moglo je svašta drugačije. Mogli su da sviraju 'nogu' i da imamo loptu sa strane i da imamo loptu sa strane", rekao je Kalinić i dodao:

"Nije na meni da smatram. Sigurno da je neprirodan položaj noge bio, tako se ne trči u odbranu. Svako ko je ikada igrao košarku u životu zna. Ostaviš malo, pa te lopta pogodi sa strane... Nebitan je taj poslednji napad, imali smo svoje šanse, ranije smo trebali bolje da odigramo".

Osvrnuo se i na meč, koji je pripao Armaniju sa 82:80.

"To je sport, posle poraza je sve loše. Malo smo se digli, izgledali bolje nego u proteklom periodu. To raduje. Ne raduje činjenica da smo ostali bez Bolomboja. Mislim da je to veći poraz nego što smo izgubili. Idemo dalje. Prosuli smo mleko sa ova dva poraza kod kuće. Dobili smo neke utakmice u gostima. Imamo još tri šanse kod kuće, dve u gostima".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu