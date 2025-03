"DA LI SAM ŽABAR ILI USTAŠA"? Bivši trener Partizana odgovorio navijačima Zvezde, pa dobio pitanje o ratu u Rusiji

Trener Žalgirisa Andrea Trinkijeri je izneo utiske posle pobede nad Crvenom zvezdom.

- Ekstremno sam srećan igrom mojih igrača i kako su ušli u igru protiv jednog od "vrelih" timova. Igrali smo sa karakterom, pravili smo greške, ali nije nedostajao timski duh - rekao je Trinkijeri.

Žalgiris je bio desetkovan na bekovskim pozicijama...

- Prilično teško, ali sa svim greškama kojim smo napravili, ostali smo mentalno u igri, nismo nikad pravili uzastopne greške. Izgubili smo lopte na kraju kao pioniri, ali posle nismo igrali odbranu ko pioniri. Ekipa je bila prisutna mentalno i fizički. Sasvim smo zaslužili pobedu, igrali smo super utakmicu.

Smajlagić raspoložen u napadu, ali "tanak" u odbrani, nije mogao da zaustavi Petruševa.

- Meni je sasvim jasno tvoje pitanje. Petrušev je trenutno najteži igrač da se čuva u Evropi. Može sve. Ja sam igrao utakmicu na neke druge stvari. On je bio fantastičan.

Evroligaško rivalstvo između Žalgirisa i Zvezde.

- Srbija i Litvanija su dva ponosna naroda kada je u pitanju košarka. To je rivalstvo, ali nije danas, već godinama i sa reprezentacijom.

Da li ova pobeda plod izvanredne igre Žalgirisa, koju nismo videli u poslednje vreme, ili je Zvezda podbacila?

- Bez Fransiska ne bi dobili utakmicu, bez rada svih igrača Fransisko ne bi dobio utakmicu. Košarka jako brzo evoluira. Danas je on bio jako dobar da napravi prednost i za sebe i druge. Puno su mu pomogli u odbrani. Cela ekipa je igrala fantastično.

Da li vam ova pobeda daje šanse za plej-of?

- Ja ne znam koje nam šanse daje ova utakmica, al znam koje bi nam skinula da nismo pobedili. Igrali smo muški, pametno i tvrdo. Dobili smo protiv Zvezde, sad je svaki dan jedan dobar dan da budemo bolji i igramo bolje. Utakmica po utakmica. Idemo u Vitoriju, probaćemo ovako da igramo.

Sve suženije tržište igrača u Evroligi.

- Odgovoriću ti... Koje tržište? Lakše je naći sir na Kaliniću, nego igrača.

Nije to dobro za košarku u Evropi.

- Nije dobro pušiti i piti rakiju, ali realnost je takva. Ja to ne mogu da promenim.

Sukob Rusije i Litvanije.

- Ne želim ići u politiku, to su dve velike škole košarke, najjače sa Španijom u Evropi. Želim da ostane rivalitet na sportskom nivou. Šta navijači rade, to nije do mene.

Ovo je 13 duel protiv Janisa. Trinkijeri vodi 10:3.

- Niti ja pogađam trojku, a ni on rampu. To vas samo zanima.

Navijači i skandiranje.

- Ljubavne poruke - nasmejao se Trinkijeri i nastavio.

- Teško je igrati protiv Zvezde, nekad je teško protiv mojih ekipa ja ne idem dalje od toga. Meni je poštovanje prva stvar, kada je utakmica, želim dobiti svaku utakmicu. Ako igram protiv sina, želim da dobijem makar uz tvrdi faul. Ne idem preko toga. Idu dva lika malopre jedan mi kaže Ustaša, drugi Žabar, nek se odluči. Ne mogu biti - zaključio je Trnikijeri bivši trener Partizana.

