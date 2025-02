PUKO MU FILM! Evo šta je Lebron DŽejms uradio zbog neverovatne prozivke Luke Dončića od strane vlasnika Dalasa

Vlasnik Dalas Maveriksa, Patrik Dumont, konačno je otrkio zašto je klub doneo odluku da se odrekne svog najboljeg košarkaša, a ono što je tom prilikom doživeo Luka Dončić - prilično je iznerviralo njegovog novog saigrača, Lebrona Džejmsa.

Podsetimo, odluka Maveriksa da Dončića pošalju u Los Anđeles Lejkerse u zamenu za šest godina starijeg centra Entonija Dejvisa (koji se, pritom, odmah ozbiljnije povredio) ostavila je u neverici čitav svet.

Iako je prošle sezone vodio ekipu do velikog NBA finala i godinama unazad bio ubedljivo najbolji igrač tima i jedan od favorita za MVP titulu, Dalas je rešio da se reprezentativca Slovenije odrekne.

Prvi čovek kluba, Patrik Dumont, u razgovoru za "Dallas Morning News" pokušao je da objasni javnosti i zašto:

"Timovi pobeđuju jer su svi igrači fokusirani i imaju pravi karakter, donose pravu kulturu, pokazuju pravu posvećenost poslu i rade žestoko da bi doprineli šampionskom ishodu. Ako se tako ne radi, stiže poraz", kaže Dumont i dodaje:

"Ako pogledate najveće ikada - Džordana, Birda, Kobija, Šeka, svi su oni svaki dan radili žestoko i bili su fokusirani samo na pobedu. Ne ide ako nemate to u sebi, a ako nemate to, ne treba ni da budete deo Dalas Maveriksa. To je ono što mi tražimo", rekao je Dumont.

Njegove reči mnogi su protumačili kao direktan udar na Slovenca, a tako je to doživeo i Lebron Džejms.

I, prva zvezda aktuelne ekipe Lejkersa rešio je da Dumontu odgovori - turskom poslovicom.

Na društvenim mrežama "kralj" Džejms je poručio sledeće gazdi kluba iz Dalasa:

- Kada se klovn useli u dvorac, on ne postaje kralj. Dvorac postaje cirkus.

