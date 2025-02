"SVI SMO U ŠOKU!" Sferopulos "otvorio dušu" pred duel Crvene zvezde i Albe

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Albi u 26. kolu Evrolige, a pred ovaj duel govorio je strateg crveno-belih Janis Sferopulos.

FOTO: M. Vukadinović

Analizirao je protivnika Grk.

- Igramo gostujući meč protiv Albe u Berlinu. Svaka utakmica na strani u Evroligi je teška. Nema sumnje da je Alba specifičan tim koji ima odličan ritam u svojoj igri. Jedan su od najbržih timova u ligi. Ključno pitanje je kako ćemo energetski izneti ovaj meč. Za nas je to veoma važno. Svi naši igrači moraju da daju maksimum, da pomere svoje granice, jer će nam ovo biti četvrta utakmica u sedam dana.

Istakao je šta mu je glavni izazov za ovu utakmicu.

- Meni je ovo glavni izazov – energetska pripremljenost za borbu protiv veoma dobrog tima. S druge strane, taktički, moramo se držati našeg plana, organizovati igru, znamo koje su njihove prednosti i slabosti i moramo ispratiti plan i sprovesti ga na najbolji mogući način - bila je analiza Sferopulosa, koji je istakao da su svi igrači spremni za ovaj meč.

Ponovo se nije zanimao rekordima, kao ni trenutnim rezultatom, nego je istako da samo gledaju u "svoje dvorište".

- Ne. Ne osvrćemo se na rekorde. Sve to može veoma lako da se promeni. Znamo to. Iskusni smo. Možda vam se to ne sviđa, možda vam je dosadno da to slušate, ali novinari ne vole da uvek čuju isto. To je kliše, ali mi idemo utakmicu po utakmicu. To je naš moto i tako ćemo nastaviti do kraja. Ne gledamo gde smo trenutno. Nastavljamo da se borimo u svakoj utakmici, bez obzira gde igramo. To je naš način razmišljanja i to nam je cilj – da budemo agresivni i konkurentni u svakom meču. To je najvažnije za mene i tako ćemo nastaviti – meč po meč, do kraja.

Prokomentarisao je i igru Jaga dos Santosa, odnosno da se promenilo nešto u igri.

- Šta tačno mislite pod "drugačije"? Kada sam došao ovde, on nije bio stabilan član rotacije od 12 igrača. Od trenutka kada sam stigao, verovao sam u njega. Dao sam mu priliku, dao sam mu prostor. Mislim da napreduje svake nedelje, svakog meseca, svake utakmice. Mora da ostane skroman, da nastavi vredno da radi i da se usavršava, jer ima još mnogo prostora za napredak. Može biti još bolji nego što smo do sada videli.

Takođe je komentarisao i igre Ognjena Dobrića.

- Da. Dobrić je imao dobar period, a onda se povredio. Ta povreda ga je malo unazadila. Ali u poslednje vreme ponovo se podigao. Ima svoju ulogu. Za mene, njegova uloga uvek mora biti da bude "terminator" – da bude glavni za čuvanje najboljeg protivničkog igrača. Ofanzivno, uvek je tu da šutira, prodire, seče kroz odbranu, hvata ofanzivne skokove i postiže poene. Tako da sam veoma zadovoljan kako igra - rekao je Sferopulos.

Na kraju nije izbegao da da svoje viđenje trejda Dončića iz Dalasa u Los Anđeles lejkerse.

- Svi su u šoku. Mi smo takođe bili u šoku. Želimo mu puno sreće. Znamo koliko voli Crvenu zvezdu i pratićemo ga i dalje, sada i u Los Anđelesu. Želimo mu sreću - zaključio je Sferopluos.

Meč je na programu u četvrtak od 19 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu