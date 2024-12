"ČAST I PRIVILEGIJA": Prve reči Drčelića kao predsednik Crvene zvezde

Košarkaški klub Crvena zvezda je dobio i novog predsednika, nakon što je na Skupštini i zvanično imenovan Željko Drčelić kao naslednik Nebojše Čovića, koji je godinama obavljao tu funkciju.

Željko Drčelić je nakon predsednika Upravnog odbora, postao i predsednik kluba, dok je na njegovo prethodno mesto došao Živorad Vasić.

- Ne znam da li je uopšte moguće reći kolika je čast biti predsednik Zvezde i svi mi kojima je Zvezda život to znamo, pa je moja ogromna privilegija i zahvalnost što ste me izabrali da budem, po mom uverenju, samo prvi među jednakima - izjavio je Drčelić na sednici na kojoj je dobio i novu funkciju - rekao je Drčelić.

Između ostalog, on je biranim rečima pričao i o Nebojši Čoviću.

- Zvezda je sistem u kome nema bivših jer ko je zaista zvezdađ taj je zauvek to - to ne određuju ni funkcije ni statusi, već predanost i posvećenost Zvezdi. Nećemo se deliti nikako, već nastavljamo dalje kao tim koji okuplja i ima najveću podrsku u Srbiju i odgovornost i privilegija da je opravda. Činjenica da je predsednik Zvezde danas prvi čovek srpske košarke govori sama po sebi o kvalitetu i značaju rada dr Nebojše Čovića, za koga sam siguran da će i na dalje biti ogromna podrška Zvezdi, uz zahvalnost na svemu što je do sada uradio - rekao je Drčelić.

