"NISI NI BLIZU MVP TITULE, SVAKO U LOŠEM TIMU MOŽE DA IMA DOBRE BROJKE!" Nikola Jokić ponovo na udaru bivšeg NBA asa (VIDEO)

Nekadašnji NBA košarkaš, Gilbert Arenas, osvrnuo se na partije Denvera i Nikole Jokića, te ponovo osuo "paljbu" na srpskog centra.

Koliko je Jokić bio impresivan ove sezone s obzirom da mu tim nije ni u prvih sedam na Zapadu?

- Kada je Majkl Džordan imao istorijsku sezonu sa 37 poena u proseku... Nisi ni blizu MVP titule, a isto je bilo kada se Kobi vratio uradio to isto. Svako u lošem timu može da ima veoma dobru statistiku, ali u poslednjih tridesetak godina nismo nagrađivali individualnu igru. To sada viđamo svake godine, uvek ima neki igrač koji igra u lošem timu i beleži suludu statistiku, a to su prazne brojke. To nema nikakvog smisla. Pogledajmo ekipe koje dominiraju, a oni su osvojili titulu i trebalo je da se vrate i dominiraju. Imate ista četiri igrača. U čemu je problem? - rekao je Arenas.

Podsetimo, Jokić je na poslednje četiri utakmice prosečno beležio 42,3 poena uz 15 skokova, 8,3 asistencija i 3 ukradene lopte, ali je Denver samo dva puta izlazio kao pobednik iz tih mečeva.

