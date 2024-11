"ŠAMAR ZVEZDI! TEODOSIĆ NULA ASISTENCIJA": Bivši košarkaš šampiona Srbije grmi posle debakla od Partizana

Košarkaši Partizana pobedili su kao gosti Crvenu zvezdu u Beogradu rezultatom 89:77 u 11. kolu Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 21 poena, šest skokova i četiri asitencije. Ife Lundberg je zabeležio 13 poena i šest skokova. U redovima Crvene zvezde najbolji je bio Filip Petrušev sa 20 poena i osam skokova. Nemanja Nedović je postigao 11, a Rokas Giedraitis 10 poena.

Razočarani su navijači šampiona Srbije, a bivši igrač crveno-belih, Milutin Aleksić, izneo je svoje viđenje ovog bolnog poraza, ističući da je ovo šamar za tim sa Malog Kalemegdana.

- Ovo je sportski šamar, pedagošku meru je doživela Zvezda. Samo je važno da se iz ovoga izvuče pouka, ovo je 11. kolo, ima još mnogo da se igra - rekao je Aleksić.

FOTO: M. Vukadinović

.

On je poručio da Zvezde trenutno nema kvalitet da bude favorit u nekom evroligaškom meču.

- Zvezda u ovom trenutku nema kvalitet da u Evroligi bude favorit protiv bilo kog tima - jasan je Aleksić, koji je detaljno analizirao utakmicu:

- Bez Bolomboja Zvezda je izgubila čvrstinu, sa Petruševom je dobila čvrstinu, ali moraju da se uključe drugi igrači. Kalinić se toliko troši na odbranu da on prosto čak i napadački pokušava na neku basket školu da ugura tu loptu. To ne ide, onda je sve teže. To je domino efekat. Kad nemate podršku i zajedništvo u sportu, trpi svaki pojedinac i izgleda lošije nego što jeste. Zvezda je doživela sportski šamar, pedagošku meru. Samo je važno da se izvuče iz ovoga, da nauči lekciju. Ima još mnogo da se igra, tek je 11. kolo, ali Zvezda u ovom trenutku nema kvalitet da u bilo koju utakmicu uđe kao favorit, prepotentno. To sam govorio i kada je dobijala. Večeras su hteli da dokažu da su mnogo bolji od Partizana i izgoreli su u toj želji - počeo je priču Milutin Aleksić, pa dodao:

- Pozicioni napadi nisu postojali, imao sam utisak da Miloš hoće najviše da povuče, ali on je najstariji. Mekintajer nije dobro otvorio meč, Jago je nešto pokušao... Ne mogu da krivim pojedinačno, kao tim su loše izgledali i dozvolili su da se slabosti odmah primete. Kada imate ovakvu publiku, doći će šut, najvažniji je protok lopte, širina... Da li je pritisak bio problem, pad koncentracije iz velike želje... Ne ide mi to sa ovim igračima, Zvezda nije mlad tim i moraju da porade na toj mnogo boljoj timskoj igri.

FOTO: M. Vukadinović

Govorio je potom i o dvojici lidera Zvezde, Kaliniću i Teodosiću, koji nisu blistali.

- Sigurno da je kumovala i Partizanova taktika. Teodosić je igrao a niko nije pomagao na njemu više. Kada on završi derbi sa nula asistencija, svima je jasno kako je igrao. Ali najveći problem je kada se Zvezda oslanja samo na njega i na Kalinića koji ne može u kontinuitetu sam. Deluje mi kao da Kalinić nema podršku drugih kada se Zvezda oslanja na njega. Ovakve utakmice se dobijaju smirenošću, bez srljanja i izgubljenih lopti, jakom odbranom. Zvezda ništa od toga nije uradila, a ima trenera koji je dobijao i iskusniji tim Partizana. Šta je presudilo, nisam siguran, možda bi Davidovac doprineo, ali ne bi trebalo pričati šta bi bilo kad bi bilo. Od kad su oba tima postali evroligaši, ne pamtim da je jedan tim ovako celu utakmicu kontrolisao i ne znam da li je neko u hali na poluvremenu pomislio da dobija ovaj meč. Zvezda je ušla mekano i dekoncentrisano i to ne sme da dozvoli, ne samo u derbiju, već u bilo kojoj utakmici. To su stvari koje hitno moraju da se menjaju nabolje - zaključio je on.

Podetimo, crno-beli su pobedili večitog rivala nakon osam uzastopnih poraza od crveno-belih pred gostujućom publikom, tako da je to još veća draž za navijače Partizana. Naredni okršaj ova dva ljuta rivala igra se u ABA ligi 21. decembra, a tada tim sa Malog Kalemegdana ima priliku da popravi utisak.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.