BALKAN GLEDA I SMEJE SE: Ovo je bila taktika Mege za odbranu Branka Lazića (VIDEO)

Branko Lazić važi za jednog od najboljih košarkaških defanzivaca u Evropi, a to je na svojoj koži osetila i ekipa Mege.

Podsetimo, meč Mega - KK Crvena zvezda je završen posle pravog trilera, u kome je pomenuti kapiten crveno-belih bio među najzapaženijima na terenu.

Zato je na jednom tajmautu trener domaće ekipe, Marko Barać, svojim igračima pojasnio jednostavnu taktiku:

- Sve je u redu. Probajte da ne napadate Lazića. Broj 10. Probajte da ne napadate Lazića! Okej?

Evo i video snimka tog pomalo komičnog rešenja za nestvarne Lazićeve defanzivne majstorije:

Nobody wants to attack the 3-time #ABALiga Best Defensive Player and @kkcrvenazvezda captain Branko Lazić. 😎 pic.twitter.com/Gtl4gdFVlv — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 10, 2024

Najbolji i najznačajniji potezi sa utakmice Mega - Crvena zvezda:

Šta je još rekao Marko Barać, trener Mege?

- Čestitam Zvezdi na pobedi. Pomešana su osećanja, moram da budem zadovoljan načinom na koji smo igrali danas od samog početka. Momci su pokazali da su bili vrlo koncentrisani tokom nedelje, da su prihvatili sve što se dešavalo u pripremi utakmice i da to što ja verujem u njih ima smisla. Pokazali smo u prethodne dve utakmice protiv dva od nekoliko najboljih timova u ligi možda naše naše najbolje igre, ali obe utakmice su otišle na njihovu stranu. Tako i danas, potpuno otvorena utakmica do samog kraja, nerešeno na dva minuta do kraja, jednostavno, igrači Zvezde su iskoristili iskustvo u tim momentima da dođu do linije za slobodna bacanja i da na taj način steknu sigurnost, odnosno dosta lakih poena, kada je to bitno. Iz tih stvari treba da učimo, da postajemo bolji, na kraju se svelo na to što u četvrtoj četvrtini nismo ubacili, a imali smo dosta otvorenih šuteva, jedan ili dva da smo uspeli da ubacimo, verujem da je utakmica mogla da ode na drugu stranu. Rekao sam momcima u svlačionici, imam ogromno poverenje u njih i kada su ti šutevi u pitanju i generalno njihov talenat. Siguran sam da ćemo iz ovakvih utakmica izaći jači i da ćemo u budućnosti uspevati da ih okrenemo na našu stranu. Čestitam još jednom Zvezdi, želim im sreću u oba takmičenja, a mi nastavljamo dalje sa dobrim radom, sa dobrom košarkom koju prezentujemo i nadamo se da će to biti nagrađeno u nekoj od narednih utakmica - istakao je strateg KK Mega, Marko Barać.

