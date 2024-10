"IGRAČI PARTIZANA KAO DA SE NE ZNAJU" Nikola Lončar imao šta da kaže o bivšem klubu (VIDEO)

ŽELEO je Partizan treću pobedu u nizu u Evroligi, delovalo je da će do nje doći, a onda je usledio šokantan kraj i pobeda Virtusa, te je i nekadašnji igrač Nikola Lončar morao da se oglasi.

FOTO: Nebojša Paraušić

Nekadašnji košarkaš i sportski direktor kluba Nikola Lončar bio je gost emisije "Kec na jedanaest" na televiziji "K1"

Osvrnuo se na poraz u Beogradskoj areni.

– Loša utakmica, po meni je Virtus najgora ekipa u Evroligi. Ne sviđa mi se struktura ekipe, većini tih igrača od 36, 37, 39 godina je prošlo vreme u Evroligi. Partizan je odigrao loše, ali je mogao da pobedi. Dosta grešaka, vidi se da ti momci još ne poznaju jedan drugog. Mislim da nijedan od njih nije takav kvalitet kao što su bili Panter, Naneli, Ledej koji su stvarno igrali fenomenalno. Nisu ništa osvojili, ali su bili kompetitivniji – istakao je Lončar.

Govorio je i o mladim igračima, koji treba da predstavljaju budućnost srpske košarke.

– Vratio se Aleksej Pokuševski iz NBA lige, nema ga nigde. Da li je to adaptacija, da li je to nedostatak košarkaške inteligencije, ne znam još uvek, videćemo. Mali Nikola Topić još nije to što treba da bude. Imamo nekih igrača, koji će da igraju u NBA. Tristan Vukčević? Iskreno, on je u Vašingtonu, ali to je nedovoljno. On nema nikakvog iskustva, ni igračkog, ni životnog. On je mlad dečko koji tek može da bude nešto, ali po karakteru nije igrač koji može da nosi neku ekipu. Daj Bože da grešim, ali mislim da su tu glavna trojica, Jović i Topić koji treba da vuku i Đurišić koji je takođe povređen, zaključak je Lončara.

