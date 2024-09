"VIDELI STE U MANILI I PARIZU" Čović govorio o košarkaškoj reprezentaciji i Pešiću

Svetislav Pešić bi trebao da ostane selektor košarkaške reprezentacije Srbije, rekao je danas predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović.

FOTO: Tanjug/AP

Čović je istakao da su rezultati dovoljan razlog da Pešić ostane.

- Košarka je naš najveći brend otkad smo samostalno zemlja, da isključimo period SRJ i SFRJ. Videli ste to i po rezultatu u Manili i Parizu i zato bih voleo da Pešić ostane. To je moje mišljenje. On bi trebao da ostane - istakao je Čović na konferenciji za medije.

Podsetimo, Pešić je objavio da po isteku ugovora, krajem septembra, odlazi sa mesta selektora.

