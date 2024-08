PORAZ ZA KRAJ EVROPSKOG PRVENSTVA ZA KADETKINJE: Srpske košarkašice do 16 godina - desete u Evropi

Ženska U16 reprezentacija Srbije takmičenje na Evropskom prvenstvu u Miškolcu završila je na desetom mestu, pošto je u meču za plasman izgubila od Letonije rezultatom 56:62 (12:19, 19:12, 17:14, 8:17)

Letonija, protiv koje smo već igrali u takmičenju po grupama, nešto bolje je počela, već je u par navrata tokom prvog perioda imala i sedam poena prednosti. Najviše išla na plus 11 – 27:16, koliko je bilo u 13. minutu meča. Naše devojke su uzvratile serijom 9:0, ponovo uhvatile korak, da bi trojkom Ane Pavlović u finišu prvog poluvremena došle i do poravnanja – 31:31.

Naše rivalke su bolje ušle i u nastavak, posle četiri minuta vodile 42:34, na šta je tim selektorke Vesne Džuver uzvratio serijom 14:3 i pred poslednji minut igre u trećem periodu poveo – 48:45, koliko je bilo posle poena Nade Maksimović.

Usledila je mrtva trka u kojoj smo uspevali da održimo korak sa rivalkama. I tako do pred poslednja nešto više od tri minuta i rezultata 55:55. Do kraja meča naš tim je ubacio još jedan poen, i to tek na ulasku u poslednji minut, Letonija za to vreme nanizala sedam i ponovo napravila razliku.

Najefikasnija u našem timu bila je Anastasija Jovanov sa 12 poena, po 11 su ubacile Ana Pavlović i Anđela Demirović.

