''IMALI SMO ENERGIJU ALI TU SU I PROBLEMI'' Svetislav Pešić nakon poraza Srbije od Australije

Reprezentacija Srbije je večeras u Abu Dabiju izgubila od nacionalnog tima Australije sa 84:73. Nakon pobede protiv Francuske, „Orlovi“ su večeras protiv Australije igrali bez kapitena Bogdana Bogdanovića i Ognjena Dobrića, dok je početkom treće četvrtine i Vanja Marinković morao van igre zbog povrede.

FOTO: A. Ilić

Nakon utakmice, selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je izjavio:

– Sve je onako kako smo i očekivali. Mi smo dali energiju, naravno tu su i problemi. Neki ne mogu da igraju, neki su se i povredili u toku utakmice. Tu se izgubi malo kontinuitet, pre svega u napadu. U odbrani, mi smo dali energiju. Bilo je to na nivou kako je bilo na prvoj utakmici sa Francuzima. Sve je to bilo, naravno sa sitnim grešakama, ali energija je postojala tu. Oni u poslednjoj četvrtini nisu napravili nijedan faul, a igrali su dosta jako. Nismo uspeli da mirnije naše napade organizijemo. Malo smo bili nervozni u napadu, malo smo i možda bili i umorni zbog velike energije koju smo davali u odbrani, jer smo igrali protiv ekipe koja je fantastična u tranziciji. Trpe noge. Noge se umore. Košarka jeste i šut, i pas, i dribling. Ali za to moraš da imaš sveže noge. Naše sisteme u napadu moramo da igramo malo preciznije.

O sutrašnjem duelu protiv SAD, Pešić je rekao:

– Ista utakmica kao i danas. Ništa se tu kod nas ne menja. Mi ne gledamo da li je Australija ili Amerika. Za nas je to sve isto. Svaka utakmica nama treba. I prvo, ne može svaki meč da se dobije. To ne postoji u vrhunskom sportu. Ali od svake utakmice, pogotovo u pripremnom periodu, može puno stvari da se vidi i da se nauči.

