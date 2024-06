SJAJNE VESTI ZA EVROPSKU KOŠARKU: Garbahosa potvrdio ono što su svi želeli da čuju

Aktuelni predsenik FIBA Evrope Horhe Garbahosa rekao je za španski "AS" da se razgovara o spajanju košarkaške Lige šampiona i Evrokupa.

Garbahosa je rekao da mora da se vodi računa o igračima, kao i da su kalendari zaista zahtevni u današnjoj košarci.

- Postoji jedna stvar koju ne smemo izgubiti iz vida, a to su igrači. Kada vidite kalendare sa celim sezonama u kojima igrači igraju 90 ili čak 100 utakmica, to je greška. Da li vidim ovo kao ostvarivo? Da. Uskoro? Pa, to mi je malo teže. Za sledeću sezonu je veoma komplikovano - rekao je Garbahosa.

Iako je sve, još uvek, daleko od realizacije, nekadšnji košarkaš ostaje optimističan.

- Radimo na tome. Važno je da se sastanci nastavljaju i da razgovaramo u dobrom duhu saradnje i da vrata ostaju otvorena. Za sada, nažalost, samo pregovaramo. Ali dok pregovarate, uvek imate priliku da pronađete rešenje - zaključio je legendarni španski reprezentativac.

