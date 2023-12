I JOKIĆ IMAO ŠTA DA ČUJE: Majkl Meloun: Ako ćete da igrate u našem timu...

Trener košarkaša Denvera Majkl Meloun izjavio je nakon meča sa ekipom Toronta da se njegov tim polako vraća svom stilu košarke.

FOTO: AP

Košarkaši Denvera pobedili su na gostovanju ekipu Toronta rezultatom 113:104.

Srpski košarkaš Nikola Jokić iznova je briljirao, ostvarivši "usput" 400. dabl-dabl u karijeri.

- Možda to nije bilo najbolje drugo poluvreme, ali sada smo na polovičnom učinku na strani. Naša odbrana je sada nekako efikasnija na gostovanjima. Polako se vraćamo našem stilu košarke. Ako ćete da igrate u našem timu, bolje je da očekujete pravu košarku, jer ako ste otvoreni, lopta će uvek naći put do vas. Neki od mladih momaka uče to na teži način - istakao je Meloun za NBA TV.

Dodaje da je jako važno da odbrana bude na nivou.

- Mislim da smo im stvarno otežali posao i terali ih da gube lopte. Na početku utakmice defanzivno smo bili sjajni. To nismo preneli u drugo poluvreme i otuda je utakmica bila interesantnija nego što je trebalo da bude. To je naš izazov, igrati jednako dobro 48 minuta na oba kraja terena, što je više moguće - zaključio je Meloun.

