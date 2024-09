OD DRONA "KOMARAC", DO " PANCIRA", "MIGOVA", "MILOŠA" I "OGNJA": Svi detalji prikaza naoružanja Vojske Srbije na aerodromu u Batajnici (FOTO)

NE POSTOJI nijedna oblast gde smo toliko napredovali u prethodnih deset godina.

Foto: Tanjug

Mnogo je uloženo u naoružanje, a plata vojnika je povećana gotovo četiri puta. Nastavićemo sa jačanjem, a sve u cilju odvraćanja potencijalnog agresora. Srbija nema ofanzivne namere. Ovo je na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, posle prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024", danas poručio šef države Aleksandar Vučić.

Više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske, oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i preko 50 vazduhoplova pokazalo je jačinu naše armije. Građani su videli letački program, prikaz dela sposobnosti specijalnih snaga i Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i defile jedinica.

Tu su bili i protivvazduhoplovni raketni sistemi FK-3, HQ-17 i "pancir", modernizovani avioni "mig-29" SM i "orao", helikopteri Mi-35, H-145M i Mi-17, besposadni vazduhoplovi, protivoklopni raketni sistemi "Kornet", borbena oklopna vozila "miloš", "lazar 3", BOV OT i "hamvi", samohodne top-haubice 155 milimetara "nora", višecevni lanseri raketa "oganj", savremena optoelektronska sredstva...

Prema rečima predsednika, "Srbija ima prvih 1.000 dronova "komarac", koji nanose ogromnu štetu neprijateljskim redovima".

- Ovde smo dovezli 500. Više od 50 odsto oruđa i oružja je proizvodnja Republike Srbije. Ove modularne puške sa kratkom i dugom cevi proizvodi Kragujevac. Vazduhoplovi, kojih je više nego ikada, uskoro će biti ojačani sa 12 najmodernijih lovaca "rafal", a naručeni su i novi višecevni bacači raketa iz inostranstva. Srbija će nabaviti i neko od oruđa koje će imati dominaciju i praviti i stratešku i taktičku prednost, a sve u cilju odvraćanja potencijalnog agresora na našu teritoriju. Ponosan sam na našu vojsku i što možemo da pokažemo neverovatan napredak - istakao je Vučić i dodao da je plata vojnika bila pre deset godina 330 evra, a danas je još malo pa četiri puta veća.

Vučević: Ponos svih nas PREMIJER Srbije Miloš Vučević poručio je da je ponosan na Vojsku Srbije i na postignut napredak u njenom opremanju i modernizaciji.

- Ponosan sam na to što smo postigli ogroman napredak u opremanju i modernizaciji Vojske Srbije! Fantastične stvari smo videli na Prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024", na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici. Na ponos svih nas! Živela Vojska Srbije! Živela Srbija" - objavio je on na "Instagramu".

Sada, kako je naveo, imamo ili pet puta više dronova nego na prošlom prikazu. Najavio je i da od Francuza kupujemo najnoviju i najmoderniju verziju borbenih aviona "rafal" 4.1, kao i da su u toku razgovori o paketu naoružanja koje će imati.

- To je najnovija verzija koja je pre mesec dana pripremljena za francusku vojsku. Imaju najsavremenije radarske sisteme i najbolju zaštitu. Mi i Hrvati ćemo moći da dobijemo "mika" rakete dometa do 300 kilometara. Radimo na tome, nastavljamo razgovore. Sve od opreme smo već kupili, do najsitnijih detalja, od destilovane vode do odela za pilote. Mi smo kupovali sve najbolje. I kod nas je sve novo, modernizovano, obratite pažnju na naše helikoptere, svi su naoružani. To ne služi nama za predstavu i za slikanje, već za stvarno odvraćanje onih koji bi da izvrše agresiju na našu zemlju - naglasio je Vučić.

Predsednik je zahvalio svima koji su došli u Batajnicu na vojni prikaz i naglasio da je zaista ponosan na Vojsku Srbije.

- Ponosan sam na njen ogroman napredak. Na bolji položaj naših vojnika, podoficira i oficira. I nastavićemo da ulažemo mnogo novca. To ćemo moći samo ukoliko nam ekonomija bude išla napred. To je od presudnog značaja, te ću zamoliti ljude iz vlade još jedanput da se posvete - privlačenju investicija i daljem prosperitetu Srbije - poručio je Vučić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je prikaz sposobnosti Vojske Srbije pokazao opremljenost, moral, spremnost na odbranu i patriotizam.

- Ovo je impresivno. Samo pre deset godina, za sve nas, kojima je bilo važno i koji znamo šta znače oružane snage, ovo je bio san. Danas možemo da vidimo kako se ostvaruju snovi i kako Srbija i njen predsednik vode računa o odbrani zemlje - rekao je Dodik i čestitao pripadnicima vojske na vežbi.

Ocenio je da je strategija Srbije odbrana zemlje i da Srbija nema ofanzivne, pogotovo ne napadačke planove.

- Vidimo situaciju u kojoj se preko pola, ovde izloženih oruđa, proizvodi u Srbiji, što govori o tome da Srbija ulaže u namensku industriju i to je veoma važno da se ne zavisi od dostava koje mogu da bude ugrožene. I za građane u Republici Srpskoj ova vežba je veoma važna. Raduje nas svaki napredak koji vidim i koji je impresivan. Pripadnici vojske su sa stanovišta materijalne sigurnosti veoma stabilni.

Tada nisu imali čizme NA pitanje o izjavi nekadašnjeg načelnika Uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije Petra Boškovića, koji je rekao da je "vlast upropastila vojsku" Vučić je istakao da je vojska danas najmanje deset puta jača.

- Nisam zadovoljan na kom nam je nivou vojska, ali porediti današnju vojsku sa onom kada je gospodin Bošković vedrio i oblačio... Ne želim da napadam, ali imao bih šta da kažem. Neka ljudi vide. Mnogo toga smo uradili, nabavljamo, mnogo toga tek treba da nam stigne što smo već platili. Što se tiče stanja vojnika, tada nisu imali nijedne čizme. Pogledajte kako nam danas vojnici izgledaju, kao u najbolje opremljenim vojskama sveta.

General-potpukovnik Duško Žarković, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO rekao da "deo sredstava koja se razvijaju u našim istraživačkim centrima, po svom tehnološkom nivou i karakteristikama spadaju u svetski vrh".

Okupljeni građani mogli su da vide kako parovi vojnih aviona "mig 29", "orao" i "galeb" simuliraju vazdušnu borbu, kako borbeni helikopteri "mi-35", poznati i kao "leteći tenkovi" i "vatrene kočije", dejstvuju da bi pripremili uslove za helikopterski desant, a zatim je usledio napad grupe helikoptera "mi-17" sa pripadnicima specijalnih snaga, koji su se spuštali konopcima. Skakali su padobranci 63. padobranske brigade.

Defilovali su ešaloni pešadijskih jedinica, među kojima su bili i pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, odreda Kobri, izviđačkih četa, zatim pripadnici Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade, kao i Komande za obuku.

Na početku prikaza kapetan prve klase počasnog stroja Garde Ilija Joksimović, posle intoniranja himne "Bože pravde", predao je raport predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba generala Milana Mojsilovića.