"RADUJEM SE, RAFA JE MOJ IDOL": Alkaraz se nada dublu sa Nadalom u Malagi

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je da mu je žao što neće igrati u dublu sa Rafaelom Nadalom na Lejver kupu, ali da se nada da će ponovo biti dubl partneri na Dejvis kupu krajem ove godine.

Foto: Profimedia

Lejver kup je počeo u petak u Berlinu, a tim Evrope će pokušati da ga osvoji prvi put od 2021. godine. Nadal je trebalo da igra u prestonici Nemačke, ali je zbog povrede morao da se povuče.

- Kada su objavili sastav tima i kada sam video da Rafa dolazi bio sam jako uzbuđen što ću ponovo deliti svlačionicu sa njim. Na Lejver kupu smo svi mnogo bliži jedni drugima, to bi bilo jedinstveno iskustvo. Nedostajaće mi i nadam se da će se vratiti na teren uskoro kada bude bio spreman i da ćemo se sresti na nekom turniru - rekao je Alkaraz.

Selektor Dejvis kup reprezentacije Španije David Ferer rekao je da postoji mogućnost da Nadal zaigra za svoju zemlju na finalnom turniru Dejvis kupa u Malagi u decembru. Alkaras je bio deo španskog tima koji se na završni turnir plasirao pobedama nad Češkom, Francuskom i Australijom u kvalifikacijama u Valensiji.

Četvorostruki Gren slem šampion se nada da će u Malagi ponovo zaigrati sa Nadalom.

- Čuo sam da je Ferer rekao da ako Rafa bude tamo, računaće u potpunosti na njega. Nadam se da ću i ja biti fizički spreman da odem u Malagu. To je nešto čemu se posebno radujem i nadam se da će i Rafa biti tamo. On je jedan od najvećih u istoriji našeg sporta. Za mene je on idol, čije sam mečeve gledao dok sam bio dete. Pokušavao sam da naučim od njega što više tokom vremena koje smo proveli zajedno - rekao je Alkaraz.

Lejver kup traje tri dana, svakog dana se igraju po četiri meča – tri singla i jedan dubl. Bodovanje je specifično jer mečevi prvog dana vrede po jedan poen, drugog dva i trećeg po tri poena, što turnir čini uzbudljivim i neizvesnim do samog kraja.

BONUS VIDEO VELIKO HVALA: Teniska reprezentacija pozdravila publiku posle treninga

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.