NOVAK ĐOKOVIĆ U PROBLEMU: Ako ne zaigra na ovim turnirima, uslediće kazna

NOVAK Đoković bi mogao da se nađe u velikom problemu, ne samo da se ne pojavi na Završnom mastersu u Torinu, već da u 2025. godinu uđe kao igrač koji neće biti "povlašćen" na turnirima. Sad ga samo zanimaju grend slemovi i igranje za reprezentaciju.

FOTO: M. Vukadinović

I nema sumnje da će ta odluka značajno uticati na njegovu poziciju na rang listi. Đoković je trenutno četvrti na svetu, a do kraja godine mogao bi da izgubi dragocene bodove i doživi veliki pad.

Novak Đoković više ne pravi dugoročne planove. Do kraja ove godine u rasporedu najboljeg tenisera sveta nalaze se još samo masters u Šangaju i dve egzibicije.

U Kinu se osvajač 24 grend slema vraća posle duže pauze i potvrdio je da će igrati na turniru od 2. do 13. oktobra. Tamo bi mogao da zaradi i do 1000 bodova.

FOTO: M. Vukadinović

- Neću juriti ATP bodove, iako planiram da otputujem u Kinu da igram na mastersu u Šangaju. Torino mi uopšte nije cilj, iskreno, ne jurim ATP Finale, ne jurim rang liste. Što se mene tiče, završio sam sa tim turnirima u svojoj karijeri. Da li ću igrati na drugim turnirima ove godine ili u budućnosti, ne mogu trenutno da kažem - rekao je Đoković.

O učešću na ostalim turnirima za sada nije doneo konačnu odluku. A valja podsetiti da je u završnici prošle sezone Đoković sa titulom u Parizu osvojio 1000 bodova, dok je na Završnom mastersu uz trofej dobio još 1300.

To znači da bi mogao da izgubi ukupno 2300 bodova. Ukoliko to bude slučaj, mogao bi da izgubi sadašnju četvrtu poziciju i ispadne iz Top 10 na rang listi.

Novak još može da odluči da se takmiči u Parizu od 28. oktobra do 3. novembra. Kada je reč o Završnom mastersu u Torinu (od 10. do 17. novembra), za njega tek treba da se kvalifikuje. Ako to želi, moraće da igra još zvaničnih turnira.

