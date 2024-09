"RUSIJA PODRŽAVA VUČIĆEVU INICIJATIVU ZA KIM": Zaharova poslala jasnu poruku

INICIJATIVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića za rešavanje situacije u vezi sa Kosovom i Metohijom jedini je mogući korak Beograda i Moskva ga podržava, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia/Tanjug

- Inicijativa predsednika Vučića sugeriše da je to jedini mogući korak koji Beograd sada vidi. U potpunosti podržavamo postavljene zahteve, pozdravljamo nameru da se ponovo podnese zahtev za povratak srpskih bezbednosnih snaga na KiM u punom skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN - istakla je Zaharova na brifingu na marginama Evroazijskog foruma žena, a prenosi agencija RIA Novosti.

Ona je navela da samo uspostavljanje statusa kvo, vraćanje suštini Briselskih sporazuma, može dati osnova za dalji plodotvoran dijalog. Prema njenim rečima, treba da budu ukinute nezakonite jednostrane odluke premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, između ostalog i o zatvaranju srpskih administracija, banaka, poštanskih ekspozitura, zameni Srba Albancima u organima lokalne samouprave, zabrani korišćenja dinara i mnoge druge, koje je, kako je podsetila, spominjao predsednik Srbije, prenosi Sputnjik.

- Ključni preduslov za normalizaciju je da kosovski Albanci ispune obaveze u skladu sa dokumentima koja su potpisali, pre svega o formiranju Zajednice srpskih opština na Kosovu - poručila je Zaharova.

Prema njenim rečima, Brisel i Vašington ne mogu da deluju kao "pošteni posrednici" u kontekstu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

- S obzirom na to da SAD nisu sposobne da igraju ulogu poštenog posrednika, osiguraju ispunjavanje glavnih sporazuma iz Brisela, one, isto kao što su stvarale tu kvazizajednicu, tako joj i popuštaju, ne ostavljajući šanse za pravedan ishod situacije. Sve je to na štetu mira i stabilnosti - istakla je Zaharova.

Prema njenim rečima, takozvano Kosovo i kvazinezavisnost je zamisao Zapada i rezultat "varvarskog cepanja Srbije nakon podjednako varvarske agresije NATO-a 1999. godine".

- Narednih 25 godina sponzori takozvanog kosovskog projekta radili su na legalizaciji otimanja te iskonski srpske teritorije od države Srbije. Šta se sada dešava? U ovoj fazi, nakon dolaska na vlast Kurtija u Prištini, taj proces je kulminirao - istakla je ona, ukazujući da je albanizacija poprimila preteće razmere.

Kako je Zaharova navela, "Srbe isteruju sa teritorije pokrajine, težeći da izbrišu tragove njihovog vekovnog istorijskog nasleđa".

- O korupciji i zločinima na teritoriji KiM neću ni da govorim, jer kako da ih ne bude?! Samo kada postoji država, institucije mogu njome da upravljaju, uspostavljaju red i zakon. Ali ovo je kvazidržava, na prevaru su je formirali, pa tako danas na prevaru i postoji - rekla je Zaharova.

Ona je podsetila da su svojevremeno nade polagane u Evropsku uniju, ocenjujući da je pregovaračka platforma koju su formirali "potpuno diskreditovana i pretvorena u govornicu za drske ispade kosovskih Albanaca i beskonačno ponižavanje Srba". Zaharova smatra da su briselski zvaničnici, iza kojih, kako navodi, kao i uvek stoje Amerikanci, doveli rešavanje kosovskog pitanja u ćorsokak i da su godinama štitili Prištinu, izmišljali alternative međunarodnom pravu, smišljali kako da zaobiđu rezoluciju SB UN 1244 i pokušavali da reše problem KiM isključivo na račun Srba. Vlada Srbije usvojila je 14. septembra paket pravnih i ekonomsko-socijalnih mera u cilju zaštite prava Srba i vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, kao i operativni plan za realizaciju određenih mera u socijalno-ekonomskoj oblasti.