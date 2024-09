"CILJEVI SU ISTI KAO I PROŠLE GODINE": Ćuk pred utakmicu sa Primorcem

Vaterpolisti Novog Beograda počinju novu sezonu utakmicom protiv Primorca u prvom kolu regionalne Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Kapiten vaterpolista Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je da su ciljevi kluba isti kao i prošle godine.

- Iza nas je malo više od mesec dana izuzetno napornog i dobrog rada. Sigurno je da će nam trebati jedan određeni vremenski period da se ekipa skroz uigra, kako bismo pružali najbolje partije. Ipak, mislim da ćemo protiv Primorca prikazati visok nivo igre, i da će to biti dovoljno za pobedu - rekao je Ćuk.

Kapiten Novog Beograda je naglasio da ekipa spremno dočekuje početak nove sezone.

- Ne bih davao neka preterana predviđanja i prognoze za budućnost, sem što nam je potrebno vreme kako bi sve kockice legle na svoje mesto. Ciljevi su isti kao i prošle godine i verujem, kao i svi moji saigrači, da su ti ciljevi ostvarivi. Trebaće nam izuzetan rad i trud da do toga dođemo. Ali, uz zajedništvom, trud, veliku želju, posvećenost i motivaciju, koja sigurno neće manjkati, to će biti ostvarivo. Ponavljam, verujem da ćemo protiv Primorca odigrati dobru utakmicu i da ćemo doći do pobede - rekao je Ćuk.

