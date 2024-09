"PONOSAN SAM NA VOJSKU SRBIJE" Vučić na prikazu sposobnosti "Zastava 2024": Ne postoji oblast u kojoj smo toliko napredovali (VIDEO)

PRIKAZ sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024" održan je na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, u prisustvu predsednika i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića.

Tanjug

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić izjavio je da je ponosan na Vojsku Srbije.

- Želim svim gostima da se zahvalim i da kažem da sam ponosan na Vojsku i na sve što smo uradili. Iako sam neko ko uvek kritikuje, razume se da sam na mnoge stvari ponosan. Ne postoji ni jedna stvar na koju sam ponosan kao što sam na Vojsku. Plata vojnika bila je pre deset godina 330 evra, a danas je još malo pa četiri puta veća. Danas imamo 4,5 puta više dronova prikazano nego prošli put - rekao je predsednik Vučić i posebno istakao 1.000 dronova koji su proizvedeni u Srbiji.

Podsetio je da će vazduhoplovi uskoro biti ojačani sa 12 najmodernijih rafala.

- Mi smo naručili nove višecevne bacače raketa. Sve je u cilju odvraćanja potencijalnog agresora. Kao što je poznato, Srbija nema ofanzivne namere. Prava sila smo po broju tenkova. Danas ste imali oko 1.000 aparata više nego prošli put - kazao je predsednik.

Vučić je podsetio da će Vlada danas donet odluku o vojnom roku.

- Danas očekujem odluku o vojnom roku koji bi trajao 60 plus 15 dana, 75 dana ukupno, pet puta manje nego u naše vreme. Izlasci će biti mnogo lakši nego što su bili u naše vreme, ali i čitava disciplina mnogo manja nego pre, ali će morati da postoji. Muškarci da stiču više odgovornosti, ozbiljnosti, a verujemo da ćemo imati i značajan broj devojaka koje žele dobrovoljno da u tome učestvuju. Samo će za muškarce, biti obavezno - rekao je Vučić.

O izjavi Petra Voškovića

O izjavi Petra Boškovića da je ovo vlast upropastila vojsku, predsednik je kazao:

- Ja nisam zadovoljan na kom nam je nivou Vojska, ali porediti današnju Vojsku sa onom kada je gospodin Bošković vedrio i oblačio... Ne želim da napadam, ali imao bih šta da kažem. Vojska je danas najmanje deset puta jača. Mislim da to dovoljno govori. Neka ljudi vide. Sećate se onog što sam 2013. lično organizovao, to je bio avio miting, srpskih aviona, lovaca visoke generacije nije bilo. Naši heroji, po kojima se nazivaju naši aerodromi, su ginuli zato što nisu imali nikakvu šansu. Do toga da danas imate radare. O novim radarima iz Francuske da ne govorim. Mnogo toga smo uradili, mnogo toga nabavljamo, mnogo toga tek treba da nam stigne, što smo već platili. Što se tiče stanja vojnika, tada nisu imali nijedne čizme. Pogledajte kako nam danas vojnici izgledaju, kao u najbolje opremljenim vojskama sveta. Zaista sam ponosan na Vojsku, na njen ogroman napredak, na bolji položaj naših vojnika.

O opoziciji i litijumu

Na pitanje da prokomentariše to što opozicija ima zakon kojim želi da zabrani iskopavanje litijuma i to što su tražili posebnu sednicu Skupštine, na kojoj ne žele da on prisustvuje, Vučić kaže:

- Ne može to niko da objasni. Zakon je potpuno imbecilan. Prenosili su reči ljudi sa Tvitera. Jel vi razumete da je tako neko predložio takav zakon u Skupštini. Na stranu što je nepismeno i glupo sastavljeno, nemam reči. To što ne žele mene u Skupštini, a što bi me želeli?! Najbolje da budu sami i da niko ne može da im odgovori. "Vučiću ti si šef mafije", Vučiću ti si ovakav, ti si onakav, brat ti je takav, otac i majka su ti takvi... Al to možete da radite kad udarate u džak jer džak ne odgovara, a ako uđete u ring onda morate da primite udarce. Oni ne žele da dobiju odgovor jer znaju kako bi prošli.

"Kupujemo najnoviju i najmoderniju verziju Rafala"

Predsednik Vučić istakao je da Srbija kupuje od Francuza najnoviju i najmoderniju verziju aviona Rafala, kao i da su u toku razgovori o paketu naoružanja koje će imati.

- To je najnovija verzija 4.1, koja je pre mesec dana pripremljena za francusku vojsku. Dakle, najnovija i najmodernija verzija - rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše pojedine navode da Srbija nabavlja slabiju verziju Rafala.

Dodik: Za nas u RS ovo je veoma važno

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je prikaz sposobnosti Vojske Srbije pokazao opremljenost, moral, spremnost na odbranu i patriotizam pripadnika Vojske Srbije.

- Zahvaljujem se predsedniku Vučiću što sam imao priliku da prisustvujem ovoj vežbi. Ovo je impresivno, samo pre desetak godina ovo je bio san. Danas možemo da vidimo kako se ostvaruju snovi i kako Srbija i njen predsednik vode računa o odbrani zemlje. Strategija Srbije je odbrana, Srbija nema ofanzivne planove. Za nas u RS ovo je veoma važno, moral koji se nakon ovakvih prikaza stvori kod naroda, najbolje govori o tome. Raduje nas svaki napredak, koji je impresivan - rekao je Milorad Dodik.

Vučić obilazi vojnike i tehniku

Predsednik Vučić je posebno istakao da je ponosan što vidi veliki broj dronova "komarac", koji mogu naneti veliku štetu neprijateljima. On je takođe tražio da ljude odmah puste da vide naoružanje.

- Hoću da pohvalim posebno Institut Moma Stanojlović zato što su radili vredno, mnogo težak i odgovoran posao su uradili. Sada imamo šest potpuno spremnih borbenih helikoptera mi-35 koje smo uvezli sa Kipra. Oni su mnogo naporno i teško radili, i moram da ih pohvalim. Znaću to da uradim i prilikom podele Sretenjskih odlikovanja - rekao je on.

Vučić je istakao razornu moć raketa "ataka" koje koriste helikopteri Mi-35.

Predsednik kaže i da naš načelnik Generalštaba smatra da nema vojske bez tenka, i pored činjenice da mnogi predviđaju "kraj tenka" zbog rata u Ukrajini.

- Svi traže od nas da uručimo i predamo naše tenkove, a mi po broju stanovnika smo prvi ili drugi u Evropi po broju ispravnih tenkova po glavi stanovnika. Ne dam. Nisam dobio takav zahtev, a i da traže, načelnik generalštaba se ne bi složio - kazao je.

- Mi ovo nismo mogli ni da sanjamo. Sve ovo je Srbija, 50 posto je Srbija mesto proizvodnje, 50 posto je sve ostalo - rekao je predsednik.

Vučić je pitao tenkiste koji su im tenkovi najbolji, i dobio odgovor da je T-72, a da će naši biti bolji kada budu modernizovani.

Tokom obilaska artiljerijskih sistema, Vučić je rekao da se "gvozdika" odlično pokazala u Ukrajini, a potom je govorio o višecevnim bacačima raketa.

- Ovo je ono što najviše fali u Ukrajini. Zato su im HIMARS-i bili od velikog značaja. Mi ćemo osim naših sistema kupiti još nešto, a hoćemo i nešto specijalno, koje je jedino u tom smislu jače od HIMARS-a, a o tome ću vas uskoro obavestiti - kazao je on.

Vlada danas donosi odluku o vojnom roku Predsednik je rekao da Vlada danas na sednici donosi odluku o vojnom roku.

Defile pripadnika Vojske Srbije

Posle prikaza dejstva helikoptera počeo je defile pripadnika Vojske Srbije. Među vojnicima su i pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, odreda Kobri, izviđačkih četa, zatim pripadnici Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade, kao i Komande za obuku.

Tokom defilea iznad aerodroma u Batajnici leteli su avioni "mig-29", "supergaleb", kao i jurišni helikopteri "mi-35".

"Leteći tenkovi" i helikopterski desant

Borbeni helikopteri "mi-35", poznati i kao "leteći tenkovi" i "vatrene kočije", dejstvuju da bi pripremili uslove za helikopterski desant.

Potom je usledio desant helikoptera "mi-172 sa pripadnicima specijalnih snaga, koji se spuštaju konopcima.

U desantu učestvuju i helikopteri "gama", koji nose protivoklopne modernizovane rakete “maljutka“, čime se završava aktivan deo prikaza.

Naleti vojnih aviona, simulacija vazdušne borbe

Posle padobranskih skokova, poleteli su borbeni avioni. Parovi vojnih aviona "mig 29", "orao", "galeb" nadleću prostor na kojem se održava prikaz.

"Migovi" simuliraju vazdušnu borbu dva aviona.

Skok pripadnika 63. padobranske brigade

Prikaz sposobnosti počinje demo skokom pripadnika 63. padobranske brigade, koji nose zastavu Srbije i zastavu Vojske Srbije.

Himna i raport predsedniku

Predsednika je dočekao počasni bataljon garde. Kapetan prve klase počasnog stroja Garde Ilija Joksimović, posle intoniranja himne Bože pravde, predao je raport predsedniku Vučiću, u prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba generala Milana Mojsilovića.

- Oficiri, podoficiri, vojnici, zdravo - pozdravio ih je predsednik.

Prikazu prisustvuju i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i ministri u Vladi Srbije, predsednici opština i gradonačelnici, kao i predstavnici verskih zajednica.

Više od 6.000 vojnika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 50 vazduhoplova...

Kako je ranije saopštilo Ministarstva odbrane, više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, približno 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 50 vazduhoplova biće angažovano na prikazu sposobnosti Vojske Srbije.

Kapije vojnog aerodroma otvorene do 15 časova

Kapije vojnog aerodroma otvorene su u 9.30 časova, a posetioci će biti u prilici da obiđu taktičko-tehnički zbor savremenog naoružanja i vojne opreme, kao i sredstava u razvoju, do 15 časova.

Ulazak na vojni aerodrom omogućen je na glavnim kapijama vojnog aerodroma "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" i Vazduhoplovnog zavoda "Moma Stanojlović", kao i na ulazu na aerodrom iz pravca Nove Pazove.

Iz Vojske preporučuju korišćenje javnog prevoza koji će pojačati broj linija ka aerodromu, a takođe prilaz aerodromu od petlje Novi Banovci ka Batajnici, biće zatvoren za saobraćaj

Prikaz sposobnosti "Zastava 2024“ trebalo je da bude održan u nedelju 15. oktobra na Dan nacionalne zastave, ali je odložen za danas zbog loših vremenskih uslova.