VUČIĆ O IZJAVI PETRA BOŠKOVIĆA: Porediti današnju Vojsku sa onom kada je on vedrio i oblačio, imao bih šta da kažem

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Petra Boškovića da je ova vlast upropastila vojsku, predsednik je kazao:

Foto: Tanjug

- Ja nisam zadovoljan na kom nam je nivou Vojska, ali porediti današnju Vojsku sa onom kada je gospodin Bošković vedrio i oblačio... Ne želim da napadam, ali imao bih šta da kažem. Vojska je danas najmanje deset puta jača. Mislim da to dovoljno govori. Neka ljudi vide. Sećate se onog što sam 2013. lično organizovao, to je bio avio-miting, srpskih aviona, lovaca visoke generacije nije bilo. Naši heroji, po kojima se nazivaju naši aerodromi, ginuli su zato što nisu imali nikakvu šansu. Do toga da danas imate radare. O novim radarima iz Francuske da ne govorim. Mnogo toga smo uradili, mnogo toga nabavljamo, mnogo toga tek treba da nam stigne, što smo već platili. Što se tiče stanja vojnika, tada nisu imali nijedne čizme. Pogledajte kako nam danas vojnici izgledaju, kao u najbolje opremljenim vojskama sveta.