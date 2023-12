"E, JEDVA ČEKAMO!" KK Studentski centar nokautirao Partizan u ABA Superkupu, sad je naoštren na novi megdan sa crno-belima

Trener košarkaša Studentskog centra Dejan Jakara izjavio je danas da jedva čeka meč sa Partizanom u 11. kolu ABA lige.

Košarkaši Studentskog centra gostovaće u ponedeljak Partizanu od 20 časova u 11. kolu regionalnog takmičenja.

"Povratkom Kevina Pantera Partizan je uhvatio ritam i postao potpuno druga ekipa. Uigrao se i Bruno Kaboklo, njihovo poslednje pojačanje i sad zaista sjajno izgledaju. Mi ćemo dati sve od sebe da probamo da što više i duže zaustavimo njihov fenomenalan napad, a to se može samo ukoliko svi igrači ostave srce na terenu. Sumnjam da će to na ovakoj utakmici da bude problem, jer sam siguran da svi jedva čekamo početak meča da pokažemo koliko vredimo", rekao je Jakara, prenose podgoričke Vijesti.

Košarkaši Studentskog centra osvojili su Superkup ABA lige, pošto su u septembru u Podgorici savladali Partizan rezultatom 83:81.

"Očekuje nas teška utakmica protiv možda i najbolje ekipe u ABA ligi. Mislim da će i pristup Partizana ovom meču da bude drugačiji, jer smo slavili protiv njih u finalu Superkupa. To je bio pripremni period i u ovom meču su oni veliki favoriti, ali kao i do sada, nigde ne idemo sa belom zastavicom. Idemo u Beograd da se nadigravamo, maksimalno željni igre i još jednog iznenađenja, a videćemo na kraju meča za šta će to da bude dovoljno", rekao je košarkaš Studentskog centra Kenan Kamenjaš.



