DRŽAVA OBEZBEDILA NOVAC ZA NAJUGROŽENIJE: Evo kako da uzmete svojih 25.000 dinara

VLADA Srbije utvrdila je na jučerašnjoj sednici Predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.

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Time se obezbeđuje pružanje jednokratne finansijske podrške određenim kategorijama stanovništva, kao i jednokratne novčane naknade punoletnim građanima.

Kako se navodi u saopštenju Vlade Srbije, korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja finansijska podrška isplaćuje se u iznosu od 35.000 dinara, za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi do 31.092,11 dinara, u iznosu 27.500 dinara za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi od 31.092,12 do 56.822 dinara i u iznosu 20.000 dinara za lica čija visina penzije za avgust 2026. godine iznosi više od 56.822 dinara.

Finansijska podrška za korisnike dečjeg dodatka, nosioce prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnike boračkog dodatka isplaćuje se u iznosu od 25.000 dinara, a za borce koji nisu korisnici boračkog dodatka u iznosu od 10.000 dinara.

Istovremeno, ovaj zakon eksplicitno uvodi pravo na jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara za sve građane koji iz bilo kog razloga nisu stekli status nosioca prava u smislu propisa o besplatnim akcijama.

Da bi dobili ovu naknadu, potrebno je da se prijave elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor, od 7. do 21. septembra, navedeno je u saopštenju.

(Alo)