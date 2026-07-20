NEZAPAMĆENI INCIDENT U PRENOSU UŽIVO! Donald Tramp mu uručio trofej, a onda ga je Rodri ponizio pred milionima!

ŠPANIJA je novi svetski fudbalski šampion.

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U napetom finalu Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Španci su pobedili Argentinu sa 1:0 posle produžetaka. Odlučujući trenutak dogodio se u 106. minutu, kada je Feran Tores postigao pobedonosni gol. Argentina tako nije uspela da odbrani titulu osvojenu 2022. u Kataru, dok je Španija ponovila uspeh iz 2010.

Posle utakmice, predsednik SAD Donald Tramp je imao još jedan izliv besa. Insistirao je da pobednicima uruči trofej, iako prema pravilima FIFA to radi predsednik svetske fudbalske federacije. Đani Infantino je, naravno, prekršio pravila organizacije na čijem je čelu kako bi udovoljio Trampu. Dok su njih dvojica ulazili na teren da uruče medalje i trofej, navijači na tribinama su ih zviždali.

Rodri educadamente convidando Trump a se retirar pra levantar do troféu



Ainda esperou sair de perto



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/wtiXXZqzDR — Oklahoma City Brasil 🇧🇷 (@oklahoma_br) July 19, 2026

Nakon što je uručio trofej španskom kapitenu Rodriju, Tramp je odbio da se pomeri iz kadra, iako su ga i Rodri i Infantino molili za to. Obično se, nakon dodele trofeja, predsednik FIFA uvek udaljava od pobedničkog kapitena i njegovih saigrača, kako bi oni mogli zvanično da započnu proslavu i kako bi samo pobednici ostali u kadru i centru scene, kako bi sva pažnja i fokus bili na njima.

Međutim, Tramp nije popustio, iako se Infantino motao oko njega i davao mu znakove da to učini, a Rodri mu je gestikulirao na isti način. Pažljiviji ljubitelji fudbala će se setiti da je Tramp ukrao šou nakon ceremonije dodele trofeja na Svetskom klupskom prvenstvu prošlog leta. Tada je takođe ostao na sceni nakon što je uručio trofej Čelsiju.