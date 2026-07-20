Fudbal

SRBIJO, IZVINI! Oglasio se Rade Bogdanović za kraj Mundijala

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20. 07. 2026. u 07:18

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Fudbaleri Španije su novi prvaci sveta, nakon što su u finalu Mundijala pobedili selekciju Argentine rezultatom 1:0.

СРБИЈО, ИЗВИНИ! Огласио се Раде Богдановић за крај Мундијала

Foto: RTS printskrin

A nakon meča, na RTS-u se oglasio nekadašnji fudbaler, a sada fudbalski analitičar Rade Bogdanović.

Bogdanović je rekao da je "najbitnije što je pobedila Španija, što je pobedio fudbal", a nakon toga je usledilo i izvinjenje.

- Najbitnije je da se ovo završilo, ovo prvenstvo, bitno da je Španija pobedila, i da je pobedio fudbal. Bilo je svega, svašta smo čuli i pričali, i shodno tome, ja pre svega, hoću da se zahvalim i vama, i kolegama, saradnicima, šmikernici, garderoberu, režiji, kompletnom rukovodstvu RTS-a, i da im se zahvalim što smo bili deo ovoga. Izvinjavam se svima vama kojima nisu odgovarali moji, ali i naši komentari i analize, pozdravljam sve one koji su nas gledali, ali i kritičare koji su nas kritikovali, sve je to jedna igra - rekao je Rade Bogdanović.

Podsetimo, Bogdanović je tokom utakmice za treće mesto između Francuske i Engleske žestoko izvređao komentatora RTS-a Nemanju Matića, nazvavši ga "potpunom neznalicom", što je izazvalo salve kritika na račun nekadašnjeg fudbalera.

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