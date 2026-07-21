ZVEZDA POČINJE EVROPSKU MISIJU: Larn ne sme predstavljati problem "crveno-belima" ako misle da se plasiraju u LŠ

Crvena zvezda u utorak započinje novu evropsku sezonu gostovanjem Larnu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Na stadionu "Inver park" severnoirski šampion pokušaće da nastavi svoj istorijski pohod, ali će protiv sebe imati daleko iskusnijeg rivala, koji želi da već u prvom meču napravi veliki korak ka narednoj rundi (21.00).

FOTO: FK Crvena zvezda

Larn je do duela sa crveno-belima stigao eliminacijom Tre Fiorija, slavivši u oba susreta – 1:0 u gostima i 2:1 kod kuće. To su ujedno bile i prve pobede kluba u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a ekipa Gerija Haverona u odličnom je ritmu, pošto je neporažena na poslednjih šest takmičarskih utakmica, uz čak pet trijumfa i pet sačuvanih mreža.

Ipak, statistika u evropskim mečevima na domaćem terenu ne uliva previše optimizma navijačima Larna. Severnoirski predstavnik dobio je samo tri od poslednjih 13 evropskih utakmica pred svojim navijačima, uz čak sedam poraza, a u šest mečeva nije uspeo ni da postigne pogodak.

Biće im potrebno daleko više kvaliteta i iskustva kako bi iznenadili jednog od najtrofejnijih klubova sa ovih prostora.

Za razliku od domaćina, Crvena zvezda tek počinje ovogodišnju evropsku kampanju. Izabranici Dejana Stankovića u odličnom raspoloženju dolaze u Severnu Irsku nakon ubedljive pobede nad Mačvom od 5:0 na startu Superlige Srbije, čime su jasno pokazali da su spremni za nove evropske izazove.

Beogradski klub ima ogromno iskustvo na međunarodnoj sceni, sa čak 173 utakmice u Kupu/Ligi šampiona. Prošle sezone Zvezda je stigla do osmine finala Lige Evrope u kojem je bolji od nje nakon preokreta u Beogradu bio Lil.

Što se tiče izostanaka u redovima gostiju, Rade Krunić je protiv Mačve napustio igru zbog povrede i propustiće ovaj meč, ali postoji šansa da bude spreman za revanš ukoliko bude bio potreban.

Larn će se osloniti na disciplinovanu odbranu i pokušati da što duže odoli favoritu, ali razlika u individualnom kvalitetu, iskustvu i evropskim ambicijama je ogromna.

Crvena zvezda će nastojati da već posle prvih 90 minuta stekne rezultatsku prednost pred revanš u Beogradu i mirno privede posao kraju.

Trijumf "crveno-belih" ne bi trebao da se dovodi u pitanje, a pored fiks dodajemo 0-3 gola pošto Zvezda tradicionalno pod Stankovićem nešto "sporije" otvara kvalifikacije za Evropu.

NAŠ TIP: 2&0-3 (kvota 1.94)

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