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VIŠE POTROŠE NA MALDIVIMA, NEGO NA JADRANU: Objavljeni rezultati ankete o putovanjima Hrvata

Tatjana Marković

21. 07. 2026. u 06:30

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HRVATI više para troše na putovanja na egzotične destinacije nego na letovanje na Jadranu.

ВИШЕ ПОТРОШЕ НА МАЛДИВИМА, НЕГО НА ЈАДРАНУ: Објављени резултати анкете о путовањима Хрвата

Ilustracija Tošo Borković

To je pokazala anketa sprovedena među 22.000 građana, otkrivajući da su Hrvati potrošili dvostruko više novca za putovanja po svetu nego u Hrvatskoj.

Hrvati vole poznate evropske prestonice, pre svega Pariz i Rim, ali i mondenska mesta kao što su San Trope, Majami i Maldivi. Kažu da im je Jadran skup, a ne nudi skoro ništa, sem "sunca i mora". Taj vid turizma već je davno otišao u zaborav.

Slično razmišljaju i najčešći gosti Jadrana, Nemci, koji sve češće zaobilaze mesta gde su godinama letovali.

- Nemci imaju najčešće budžet od 1.600 evra za godišnji odmor po osobi, ali i kod njih se ekonomska situacija pogoršava. To je jedan od razloga što ih je ovog leta manje - kaže bivši ministar turizma Veljko Ostojić koji je na čelu Hrvatskog udruženja turista.

Samo je Rovinj uvek pun

NA Jadranu je uz visoke cene i dosadno, vrhunac je šetnja uz loš sladoled, a šopinga na Jadranu gotovo da i nema. Samo se nudi nekvalitetna roba, što turisti više ne žele, kažu turistički stručnjaci, ističući primer Rovinja koji ima pet vrhunskih hotela, restorane sa četiri Mišlenove zvezdice i ponudu prilagođenu svima. Nije ni čudno da je Rovinj uvek pun.

Opšti je zaključak daje povoljnije ići u Tursku, Španiju i Grčku, nego u Hrvatsku. Na nemačkom portalu "Merkur" stalno se objavljuju cene sa hrvatske obale koje rastu iz dana u dan, dok se turisti žale na nivo usluge. To smatraju i Hrvati, koji godišnje troše oko tri milijarde evra za jeftinije, a atraktivnije, destinacije u svetu.

Oni sa mnogo novca idu u proseku pet puta godišnje preko granice. Hrvati putuju i u susednu Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju, dok je pao interes za Srbiju. Na listi atraktivnih destinacija su Kina i neke azijske zemlje, dok više skoro niko ne putuje u Rusiju. Hit destinacija ovog leta za Hrvate je Egipat, posebno posle otvaranja spektakularnog muzeja u Kairu.

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