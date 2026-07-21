VIŠE POTROŠE NA MALDIVIMA, NEGO NA JADRANU: Objavljeni rezultati ankete o putovanjima Hrvata

HRVATI više para troše na putovanja na egzotične destinacije nego na letovanje na Jadranu.

Ilustracija Tošo Borković

To je pokazala anketa sprovedena među 22.000 građana, otkrivajući da su Hrvati potrošili dvostruko više novca za putovanja po svetu nego u Hrvatskoj.

Hrvati vole poznate evropske prestonice, pre svega Pariz i Rim, ali i mondenska mesta kao što su San Trope, Majami i Maldivi. Kažu da im je Jadran skup, a ne nudi skoro ništa, sem "sunca i mora". Taj vid turizma već je davno otišao u zaborav.

Slično razmišljaju i najčešći gosti Jadrana, Nemci, koji sve češće zaobilaze mesta gde su godinama letovali.

- Nemci imaju najčešće budžet od 1.600 evra za godišnji odmor po osobi, ali i kod njih se ekonomska situacija pogoršava. To je jedan od razloga što ih je ovog leta manje - kaže bivši ministar turizma Veljko Ostojić koji je na čelu Hrvatskog udruženja turista.

Samo je Rovinj uvek pun NA Jadranu je uz visoke cene i dosadno, vrhunac je šetnja uz loš sladoled, a šopinga na Jadranu gotovo da i nema. Samo se nudi nekvalitetna roba, što turisti više ne žele, kažu turistički stručnjaci, ističući primer Rovinja koji ima pet vrhunskih hotela, restorane sa četiri Mišlenove zvezdice i ponudu prilagođenu svima. Nije ni čudno da je Rovinj uvek pun.

Opšti je zaključak daje povoljnije ići u Tursku, Španiju i Grčku, nego u Hrvatsku. Na nemačkom portalu "Merkur" stalno se objavljuju cene sa hrvatske obale koje rastu iz dana u dan, dok se turisti žale na nivo usluge. To smatraju i Hrvati, koji godišnje troše oko tri milijarde evra za jeftinije, a atraktivnije, destinacije u svetu.

Oni sa mnogo novca idu u proseku pet puta godišnje preko granice. Hrvati putuju i u susednu Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju, dok je pao interes za Srbiju. Na listi atraktivnih destinacija su Kina i neke azijske zemlje, dok više skoro niko ne putuje u Rusiju. Hit destinacija ovog leta za Hrvate je Egipat, posebno posle otvaranja spektakularnog muzeja u Kairu.